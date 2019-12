Popkoor Let’s get Started uit Lexmond in Top2000 Live Cafe

LEXMOND/UTRECHT • Van 26 tot en met 30 december vindt in Grand Cafe Speys op het Jaarbeursterrein in Utrecht het Top2000 Live Café plaats. Ook popkoor Let's get Started uit Lexmond treedt dan op.

Op 28 december staat Popkoor Let's get Started uit Lexmond op het programma om 16.00 uur en om 19.15 uur. Het Top2000 Live Café vindt dagelijks plaats van 12.00 tot 0.00 uur en staat los van het NPO Top 2000 Café in Hilversum. Voor meer informatie en tickets: www.top2000livecafe.nl.