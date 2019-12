Drukte op Boerenkerstmarkt voor bedrijven op Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Honderden werknemers van bedrijven genoten dinsdagavond van de Boerenkerstmarkt op Avonturenboerderij Molenwaard.

Het evenement vindt deze week voor de eerste keer plaats. Op dinsdag en woensdag konden bedrijven er terecht, waarbij hun medewerkers er ook artikelen voor hun kerstpakket uit konden zoeken

Donderdag 19 en vrijdag 20 december gaan de deuren voor alle bezoekers open. Naast de markt is er nog van alles te beleven; zo kunnen de kinderen schaatsen, ponyrijden of tractor rijden, zijn er demonstraties én livemuziek. De Kerstman is aanwezig en de gasten kunnen genieten van warme wafels, oliebollen, poffertjes of glühwein.

Entree

De Avonturenboerderij is voor de Boerenkerstmarkt geopend vanaf 16:00 tot 21:00 uur. De entree bedraagt 5 euro en het parkeren is tijdens dit evenement gratis.