Amanda van Aarle-den Buitelaar: 'Ik wil blijven genieten van het leven'

PAPENDRECHT/OUD-ALBLAS • Genieten van het leven als je te horen hebt gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent; Amanda van Aarle-den Buitelaar (27) uit Papendrecht brengt het iedere dag waarop het gaat in de praktijk.

Hoe doet iemand de deur open die volgens de artsen nog maar een paar maanden te leven heeft? De manier waarop Amanda dat doet, is niet wat je onwillekeurig verwacht. Een tot in de puntjes verzorgde jonge vrouw, vriendelijk, energiek en enthousiast. Het is, zoals later in het gesprek blijkt, geen masker, maar ook niet de volledige waarheid.

"Dat is mijn valkuil, het weglachen en net doen alsof het allemaal wel meevalt. Het zet mensen soms op het verkeerde been, die denken dat ik het allemaal nog makkelijk opvat. Terwijl ik ook mijn slechte dagen heb waarop het echt niet gaat. Dan wil ik het liefst het dekbed over mijn hoofd trekken en mijn bed niet uitkomen. Wat ik doe om daar weer uit te komen?" Ze lacht even. "Mijn moeder en ik noemen het 'katten'. Een kat trekt zich terug als-ie zich rot voelt en verschijnt weer als het beter gaat. Dat doe ik ook. De deur gaat dicht, ik scheld, huil, schop tegen de bank en pak mijn leven daarna weer op."

Vriendinnen

In de eerste weken na het slechte nieuws kwam Amanda in een achtbaan terecht. Van emoties, van activiteiten als haar bruiloft en een vakantie die ze met haar drie beste vriendinnen maakte. Alles uit het leven halen, dat was het motto. En dat is het voor haar nog steeds, maar het tempo ligt wel een stuk lager.

"Je denkt eerst dat het heel snel afgelopen zal zijn en dat je haast moet maken met het maken van mooie herinneringen. Het gehaaste ben ik kwijt; eigenlijk gebeurde er teveel tegelijkertijd. Nu is er veel meer rust. En hoe gek het ook klinkt: je went eraan en gaat je grens steeds verleggen." Van opgeven is bij Amanda geen sprake. "De prognose van mijn artsen? Ik poets die niet weg, maar accepteren doe ik het niet. Ik blijf hoop houden dat het toch nog goed komt."

