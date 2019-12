Gemeenteraad: 'Huisvesting Molenlanden in leaseconstructie'

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft het college van B&W dinsdagavond de opdracht gegeven de gemeentelijke huisvesting onder te brengen in een leaseconstructie. Hiervoor werd raadsbreed een amendement ingediend.

Politiek Molenlanden denkt aan een leaseconstructie met een investeerder of projectontwikkelaar. Vast uitgangspunt is De Spil in Bleskensgraaf als centrale vergaderruimte van de gemeenteraad. Vanuit die gedachte heeft het college drie opties meegekregen. Kort samengevat: alles in Bleskensgraaf; binnendienst in Hoornaar, buitendienst in Bleskensgraaf; 'vrije invulling' voor de centrale werklocatie en voor de buitendienst. Het al eerder opgestelde Programma van Eisen blijft van kracht.

Eenvoudige verbouwing

In het amendement is verder opgenomen dat het huidige gemeentehuis in Hoornaar met een snelle en eenvoudige verbouwing (voor 200.000 euro) geschikt gemaakt moet worden als tijdelijke centrale werklocatie, tot maximaal 2022. De verbouwing van De Spil als vergaderruimte en servicepunt moet prioriteit krijgen en in 2020 klaar zijn.

Wonderlijk proces

Wethouder Bram Visser moest even bekomen van de schrik. "Ik begrijp de uitkomst, maar het is een wonderlijk proces geweest."

Hij zette vraagtekens bij het uitgangspunt het gunningsproces in maart volgend jaar afgerond te hebben. "Het is lastig om het amendement in één keer in al z'n finesses te doorgronden. Met de ambtelijke staf zullen we tot een beoordeling moeten komen."

Het is 'een stevige maar creatieve opdracht', oordeelde Paul Verschoor (Progressief Molenlanden). "Maar er is al belangstelling vanuit de markt."

Na een schorsing ontstond er wat ruimte voor het college. Jan Lock (SGP) stelde voor dat B&W in de januarivergadering met een tijdpad komt. "Het wordt een zware dobber, maar die uitdaging gaan we niet uit de weg", aldus wethouder Visser.