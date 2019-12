Geslaagde Proef de Kerst in Arkel

ARKEL • Vrijdag 13 december was er weer 'Proef de Kerst' in Arkel. De kinderen van de brede school Lingewaard hadden de kerstballen weer prachtig versierd. Deze zijn te bewonderen in de kerstboom op plein 983.

Om 19.00 uur opende wethouder Lanser het evenement. Bezoekers konden proeven van allerlei lekkers zoals oliebollen, warme chocolademelk, thee, koffie, glühwein, notentaart, port, pizza, erwtensoep. De muzikale omlijsting van De Cantorij, KNA, kinderkoor van de Brede School en het Arkels Visserskoor zorgden voor een super sfeer en maakten het evenement af.