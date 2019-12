Glasvezel voor kleine kernen en linten Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • De inwoners van de kleine kernen en linten van Vijfheerenlanden krijgen glasvezel.

Tijdens de glasvezelcampagne van Glasvezel buitenaf die maandag afliep, kwamen ruim voldoende aanmeldingen binnen om glasvezel te kunnen aanleggen. De start van de aanleg vindt naar verwachting na de zomervakantie van 2020 plaats.

Alle deelgebieden

De gemeente Vijfheerenlanden is opgedeeld in vijftien deelgebieden. In alle gebieden kwamen ruim voldoende aanmeldingen binnen om glasvezel aan te leggen.

Vivian Stemerdink uit Nieuwland heeft zich tijdens de glasvezelcampagne ingezet als ambassadeur. "Ik spreek namens alle ambassadeurs als ik zeg dat we ontzettend blij zijn met dit geweldige resultaat. Ik vind het prachtig dat we deze kans hebben gekregen. Dat er nu glasvezel komt, betekent dat we als dorp niet meer achterlopen maar mee kunnen gaan met de tijd en bij kunnen blijven met alle nieuwe ontwikkelingen. Ik ben trots op Nieuwland dat zij het hoogste percentage heeft gehaald."

Inzet

De afgelopen periode is lokaal veel werk verzet om het minimum percentage te behalen.

Marleen van Manen, projectleider bij Glasvezel buitenaf: "Lokale verkopers en ambassadeurs hebben alles op alles gezet voor de leefbaarheid van hun dorp. Zo organiseerden zij aanmeldbijeenkomsten en gingen zij langs de deuren om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En met succes want met deze positieve afloop krijgen de inwoners van de kleine kernen en linten van Vijfheerenlanden een razendsnelle glasvezelverbinding en zijn ze klaar voor de toekomst."

Naar verwachting zal na de zomervakantie van 2020 gestart worden met de aanleg.