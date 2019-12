Doe Mee Molenlanden wil cijfers woningbouw weten

MOLENLANDEN • Bij de laatst gehouden enquête van het Kontakt, met als onderwerp 'Tips voor de begroting', kwam naar voren dat de nadruk moet liggen op woningbouw.

Dat onderwerp moet aandacht krijgen volgens de deelnemers van TipMolenlanden. Naar aanleiding van dit artikel stelt de fractie van Doe Mee Molenlanden enkele vragen aan het gemeentebestuur.

De partij wil weten hoeveel bouwvergunningen er in het afgelopen jaar zijn afgegeven. Ook wil men weten hoeveel woningen er in 2019 in Molenlanden zijn gebouwd en hoeveel woningen er zijn gerealiseerd op bestemmingen die voorheen geen woonbestemming hadden.

Voor het komend jaar wil Doe Mee weten in welke kernen er volgend jaar woonplannen op de agenda staan.