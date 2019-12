Oud-Vianees Taghi aangehouden in Dubai, 'ook zus vast'

DUBAI/VIANEN • De Dubai Police heeft maandag 16 december in Dubai de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) in een woning aangehouden. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM). Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden.

Taghi is afkomstig uit de wijk De Hagen in Vianen. Maandagavond is volgens diverse media ook zijn zus aangehouden in één van de flats aan de Vijfheerenlanden. Het nieuws is echter nog niet bevestigd door de politie.

Ridouan Taghi werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Voor informatie die zou zorgen voor de aanhouding van Ridouan Taghi was vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Door het Landelijk Parket van het OM wordt aan Dubai de uitlevering gevraagd van Ridouan Taghi. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

Aanhouding in Dubai

De aanhouding van Ridouan Taghi is te danken aan niet aflatende inspanningen van de Nederlandse politie en intensieve internationale samenwerking met de politie van Dubai. Hun hulp was essentieel. "Ik spreek enorm veel waardering uit voor de professionele werkwijze van onze collega's en die in Dubai", zegt korpschef Erik Akerboom, die zijn dank heeft overgebracht aan zijn ambtgenoot in Dubai. "De arrestatie van T. is voor Nederland van groot belang. Met hun criminele activiteiten vormen Taghi en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat. Het is er ons als politie alles aan gelegen de rechtsstaat te beschermen en bedreigingen weg te nemen."

De aanhouding heeft onder meer plaatsgevonden door uitwisseling van informatie van de Nederlandse politie en intensieve internationale samenwerking. Een team van honderd rechercheurs en specialisten van de Landelijke Eenheid van de politie werkten dag en nacht aan de opsporing van de voortvluchtige verdachte. "In de wereld van vandaag is het opbouwen van een strategische samenwerking belangrijker dan ooit en juist door internationaal nauw met elkaar samen te werken is het mogelijk om effectief en slagvaardig op te treden. De aanhouding van Ridouan Taghi is hier een goed voorbeeld van." zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid.

bron: www.politie.nl