Brandweer geeft groep 8 van De Rank les over vuurwerk

MEERKERK • De brandweer van Veiligheidsregio Utrecht geeft bij zeven basisscholen van de gemeente Vijfheerenlanden voorlichting over veilig omgaan met vuurwerk. Met burgemeester Sjors Fröhlich als gast kregen de leerlingen van groep 8 van De Rank maandagmorgen wijze raad.

Als oud-leerling vond Fröhlich het heel bijzonder om heel lang na dato weer eens in zijn vroegere basisschool te zijn. In de klas van meester Klaas Joost Hoekstra vroeg hij de kinderen wat ze van vuurwerk vinden. Meer dan de helft van hen, met name de jongens, gaf toe vuurwerk leuk te vinden en er niet bang voor te zijn. Toen ze echter hoorden dat een supermarkt in Leerdam drie weken gesloten is geweest door brand-, rook- en waterschade, vermoedelijk als gevolg van het gebruik van vuurwerk, werden ze daar toch even stil van.

Traditie

Voor Diana Bouwman van de VRU was dat hét moment om de leiding over te nemen. Sier- en knalvuurwerk bestond in China al in de tiende eeuw, en was vooral bedoeld voor het verjagen van boze geesten. In ons land gaat de traditie niet zo ver terug, en is vuurwerk in gebruik tijdens de jaarwisseling en bij evenementen. Toen ze de kinderen vroeg naar hun ervaringen met vuurwerk bleken die lang niet altijd positief te zijn.

Het maakte veel indruk dat vorig jaar meer dan 40 procent van de vierhonderd slachtoffers die in ziekenhuizen zijn behandeld voor brandwonden en ander lichamelijk letsel bestond uit omstanders, waarvan bijna de helft kinderen. Met behulp van dummy's wees Bouwman de leerlingen op het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk.

Ook vertelde ze over leeftijdsnormen en regels voor het kopen en afsteken van vuurwerk. Onder de noemer 4 Vuurwerk Veilig hield ze de jeugd voor dat het aan te raden is om bij het afsteken een vuurwerkbril en een aansteeklont te gebruiken, de gebruiksaanwijzing op de verpakking goed te lezen en zoveel mogelijk afstand te houden. Namens de VRU kreeg meester Klaas Joost een tas met voor iedereen een vuurwerkbril en aansteeklont.

fotobijschrift: Diana Bouwman gaf vuurwerkles aan de leerlingen van groep 8.

foto: Peter Verbeek