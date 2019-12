Lezing over nalatenschap en erfrecht

GORINCHEM • Rivas Zorggroep organiseert een lezing met als titel 'Help, ik ben erfgenaam!' Deelnemers krijgen informatie over alle zaken die geregeld moeten worden bij een nalatenschap. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de (levens)executeur, die veel zorgen kan wegnemen. De lezing vindt plaats op dinsdag 14 januari in het Grand Café van het Gasthuis in Gorinchem. De lezing is exclusief voor leden van Rivas en kosteloos.

Als een dierbare overlijdt of wilsonbekwaam wordt als gevolg van een ziekte als dementie, dan is dat een verdrietige en moeilijke tijd. Een partner of erfgenaam moet bij overlijden van een naaste bovendien direct aan de slag met het regelen van de uitvaart en vaak ook met de afwikkeling van de nalatenschap. Ook bij wilsonbekwaamheid is er sprake van een soort nalatenschap en moet er veel worden geregeld, zoals het op orde houden van de financiën en natuurlijk het regelen van de noodzakelijke zorg. Op termijn komen daarbij vaak ook verhuizing en ondersteuning in de laatste levensfase aan de orde. Tijdens de lezing 'Help, ik ben erfgenaam!' worden deelnemers uitvoerig geïnformeerd over alle zaken die geregeld moeten worden en waar je als betrokkene op moet letten. Ook wordt stilgestaan bij de rol van de (levens)executeur, die veel zorgen kan wegnemen. De lezing wordt gegeven door een executeur van Hereditas. Hereditas is specialist in de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen en regelingen bij wilsonbekwaamheid.

De lezing vindt plaats op dinsdag 14 januari 2020 van 19.30 tot 21.30 uur in het Grand Café van Het Gasthuis aan de Banneweg 61 in Gorinchem. De lezing is exclusief voor leden van Rivas en kosteloos. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op www.rivas.nl/lezingerfgenaam of via de Rivas Zorglijn via 0900-8440.