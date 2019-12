Schelluinen in historische kleding

SCHELLUINEN • Afgelopen vrijdag werd in Schelluinen de wintermarkt gehouden. Veel verenigingen boden in Ons Dorpshuis hun waren aan.

Ook de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen was present. Vijf vrijwilligers showden historische kleding en gaven daarmee alvast een voorproefje van de festiviteiten die in 2020 op de planning staan. Dat jaar viert Schelluinen het 800-jarig bestaan met onder meer een tentoonstelling in de kerk, een middeleeuwse markt en grote reünie.

Modeshow

De feestcommissie hoopt zoveel mogelijk Schelluinenaren enthousiast te maken om zich tijdens de feestweken in historische kleding te steken. Daarom vindt op vrijdagavond 24 januari 2020 een historische modeshow plaats. Mevrouw Yvonne Metaal van het naaiatelier in Krimpen aan de Lek vertelt dan hoe de kleding zich in de loop der jaren ontwikkelde. Ze brengt veel kledingstukken mee en vraagt uit het publiek mensen om de historische kleding aan te trekken. De feestcommissie hoopt dat veel Schelluinenaren deze avond naar Ons Dorpshuis komen.