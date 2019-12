Koninklijke onderscheidingen voor 23 brandweerlieden uit Molenlanden

MOLENLANDEN • Op vrijdag 13 december hebben 23 brandweerlieden uit Molenlanden uit handen van waarnemend burgemeester Dirk van der Borg een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit gebeurde tijdens een bijzondere gelegenheid van een speciale korpsavond van de vrijwillige brandweer in de Brandweerkazerne Bleskensgraaf.

De koninklijke onderscheidingen waren voor de volgende brandweerlieden:

1. E. van Andel, inwoner van Groot-Ammers. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Andel is werkzaam als calculator bij Loodgieters- en Installatiebedrijf Havelaar BV, is sinds 1981 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Groot-Ammers.

2. W.H. van Beek, inwoner van Nieuwpoort. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van Beek is werkzaam als productieplanner bij AkzoNobel Decorative Coatings BV, is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Langerak.

3. A. Blok, inwoner van Bleskensgraaf. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is als zelfstandig ondernemer (Timmer en Onderhoudsbedrijf A. Blok), is sinds 1986 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

4. A.P. Brokking, inwoner van Nieuwpoort. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als zelfstandig ondernemer (AP Service), is sinds 1986 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

5. H.A. Brokking, inwoner van Langerak. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam bij Alara-Lukagro BV (gespecialiseerd in geluid- en lawaaibeheersing), is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

6. A. van Donk, inwoner van Hoornaar. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als Hoofd Werktuigkundige bij RVVE Generation, is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

7. A.D. de Groot, inwoner van Nieuw-Lekkerland. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als manager bij Royal IHC, is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

8. L.M. de Groot, inwoner van Giessenburg. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als ZZP'er (Heihoeve BV), is sinds juli 1999 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Giessenburg.

9. A. den Hartog, inwoner van Noordeloos. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als voorman bij Foreco Houtcontructies, is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Hoornaar.

10. D.T.H. de Jager, inwoner van Hoornaar. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als ZZP'er (agrariër), is sinds 1991 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Hoornaar/Noordeloos.

11. J. Janse, inwoner van Nieuw-Lekkerland. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, mede-eigenaar van J&V Techniek BV, is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Nieuw-Lekkerland.

12. R. Keijzer, inwoner van Goudriaan. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, tot juli 2019 werkzaam als machinaal houtbewerker bij Gebr. Bos, is sinds 1997 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

13. W.J. Korevaar, inwoner van Bleskensgraaf. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als dieselmonteur bij Pool Trading (verkoper van tweedehands auto-onderdelen), is sinds 1995 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

14. C.J. Ouderkerk, inwoner van Bleskensgraaf. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als metselaar bij Bouw- en Aannemingsbedrijf Ouderkerk, is sinds 1992 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

15. H.C.A. van Ramshorst, inwoner van Noordeloos. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als servicemedewerker bij Arie de Leeuw B.V. (service- en toeleveringsbedrijf voor de veehouderij), is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

16. C. de Ruiter, inwoner van Nieuw-Lekkerland. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als consultant bij EBNF Consultancy (informatiebeheer), is sinds 1983 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

17. G.H. Slob, inwoner van Arkel. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam bij Adviesbureau SAM (advies op het gebied van milieu, energie en arbeidsomstandigheden), is sinds januari 1999 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

18. J. Tukker, inwoner van Molenaarsgraaf. Hij is benoemd tot Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als ZZP'er (A. Tukker en Zn Timmerwerken en Houthandel), is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Brandwijk.

19. E.A. Vogel, inwoner van Bleskensgraaf. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als schilder bij Vogel Schilderwerken, is sinds 1994 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

20. A. Vonk, inwoner van Goudriaan. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als chauffeur bij Drukkerij De Groot, is sinds 1983 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden.

21. J. de Vries, inwoner van Nieuw-Lekkerland. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als manschap/bevelvoerder bij de luchthavenbrandweer van Rotterdam The Hague Airport, is sinds 1992 lid van de vrijwillige brandweer van Nieuw-Lekkerland.

22. W. van Wijgerden, inwoner van Giessenburg. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als kraanmachinist bij Bouwbedrijf den Toom-Heikoop BV, is sinds 1998 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Giessenburg.

23. De heer J. de Zwart, inwoner van Nieuw-Lekkerland. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus, werkzaam als bedrijfsleider bij Tegelhandel Boer B.V., is sinds 1996 lid van de vrijwillige brandweer van Molenlanden, post Nieuw-Lekkerland.