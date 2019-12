TipVijfheerenlanden: blij met niet-politieke burgemeester

VIJFHEERENLANDEN • De meeste mensen die reageerden op de nieuwste vragenlijst van TipVijfheerenlanden vinden het prima dat burgemeester Sjors Fröhlich geen politieke kleur heeft.

Vrijwel de helft van de respondenten vindt het een meerwaarde dat burgemeester Sjors Fröhlich geen achtergrond heeft in de politiek. Nog eens 31 procent staat er neutraal in. Twintig procent had liever een burgervader of -moeder gezien met ervaring of een achterban bij een partij.

Breder inzicht

"Hij heeft waarschijnlijk een breder inzicht en kan mede daardoor situaties beter inschatten en meningen bijstellen", denkt een voorstander van een burgemeester zonder politieke achtergrond.

Ontsnapt aan tunnelvisie

Nog een duidelijke voorstander: "Door zijn vorige beroep weet je dat hij een grote interesse heeft in de medemens dus dat is een grote pré. Daarnaast is hij godzijdank ontsnapt aan de bestuurlijke en beleidsmatige pikdonkere tunnelvisie waar bestuurlijk Nederland aan lijdt. We krijgen nu dus eindelijk één van ons aan het hoofd van de tafel en daar kan de burger alleen maar beter van worden. Geen blabla en pluchekleven en kijk mij nou eens maar iemand die keihard gaat voor deze gemeente en geen enkele andere. Geweldig."

Openheid is beter

Aan de andere kant betekent 'geen politieke achtergrond' niet dat Fröhlich geen politieke mening heeft. "Alleen ben je daar nooit mee naar buiten gekomen." Dus weet je niet helemaal waar je aan toe bent met hem. "Hij kan maar beter openheid geven over zijn mores."

Betrouwbaarheid

Als belangrijkste eigenschap voor de burgemeester staat 'betrouwbaarheid' met stip op 1. Ruim zestig procent van de mensen die reageerden noemt dit als één van de drie eigenschappen waar ze de meeste waarde aan hechten, ruim veertig procent als de allerbelangrijkste. Daadkrachtig, communicatief en eerlijk worden ook veel genoemd.

De belangrijkste thema's waarmee Fröhlich begaan moet zijn, zijn volgens de geënquêteerden veiligheid, het woon-, werk- en leefklimaat en dienstverlening aan inwoners en bedrijven.

Op stap met de burgemeester

TipVijfheerenlanden vroeg ook welke plek of activiteit in de gemeente de respondenten zouden willen laten zien aan de nieuwe burgemeester. De antwoorden geven een grote variatie aan. Een tip aan de burgemeester is dan ook om de hele lijst met antwoorden maar eens door te nemen. De uitslagen zijn te vinden op de website.

Daar staat ook uitleg over lid worden van het burgerpanel. Iedereen vanaf zestien jaar die in de Vijfheerenlanden woont of werkt, kan zich aanmelden en krijgt dan ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst gemaild. De leden bekijken per keer of ze meedoen; de gegevens worden anoniem verwerkt. De enquête kan ook ingevuld worden via een open link, zonder lid te worden. Dit keer hebben 155 mensen de vragen beantwoord.