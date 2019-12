Giessenburger Nederveen schrijft boek over dood en rouw

GIESSENBURG • Rouw- en stervensbegeleider Ronald Nederveen uit Giessenburg schreef een boek over de geschiedenis en de cultuur rond dood en rouw in het algemeen en in het bijzonder in Giessendam, Hardinxveld en Giessen-Oudekerk.

In 'Van burenplicht tot onderneming' beschrijft Nederveen hoe de gewoonten rondom begraven en rouw de laatste 75 jaar zijn veranderd. Hij concludeert: "Rouw wordt steeds meer persoonlijk beleefd en is naar de privésfeer verschoven. Waar zie je nog een rouwstoet voorbij gaan? Waar staan de blinden nog aan? Wie loopt er nog in de rouw? Dood en rouw zijn uit het straatbeeld verdwenen."

Rituelen

De schrijver is rouwtherapeut en stervensbegeleider. Bij zijn werk merkt hij dat velen op zoek zijn naar nieuwe rituelen die passen bij degene van wie afscheid genomen moet worden. "Daar zijn tegenwoordig veel nieuwe mogelijkheden voor gekomen."

Onderzoek

Nederveen heeft vijfendertig jaar lang onderzoek gedaan naar het onderwerp van zijn boek. Zijn vader was als drager in Giessendam beroepsmatig betrokken bij begrafenissen. Als vader Nederveen niet thuis was, vroegen de kinderen in het gezin soms: "Waar is pa?'' Zij kregen dan regelmatig het antwoord: ''Pa is begraven''.

Drager

Ook Ronald kwam als achttienjarige jongen in dienst bij zijn oom, de bekende begrafenisondernemer Van Noordennen. Hij had een drager nodig en zo rolde Ronald ook in het vak. Niet vreemd als je vader, beide opa's, een oom, twee neven en een broer ook al werkten in het begrafeniswezen.

Geschiedenis

Op school raakte Ronald geïnteresseerd in alles wat met geschiedenis te maken heeft, door een leraar die dit vak heel boeiend bracht. Die interesse is nooit meer weggegaan. Eerst deed hij onderzoek naar de familie Nederveen en bracht daarover een lijvig boekwerk uit. Het onderzoeken nog lang niet moe, ging hij verder met alles wat te maken had met dood, rouw en begraven in de dorpen, Giessendam, Giessen-Oudekerk en Hardinxveld. Als jongeman voerde hij veel gesprekken met zijn oom Jan Willem van Noordennen. Wat hij van hem hoorde, legde de basis voor zijn boek.

Aanspreker

Het eerste hoofdstuk van het boek gaat over de rouwgebruiken, het tweede hoofdstuk begint al direct over de eerste veranderingen. Het 136 pagina's tellende boek bevat veel historische foto's en foto's uit deze tijd. Ook de aanspreker wordt beschreven, de man die vroeger nodig was om de zaken rond begraven te regelen. Hij adverteerde rond 1900 in de plaatselijke kranten. Ronald heeft ze allemaal uit de vergetelheid gehaald en hun namen en eventuele advertenties staan vermeld in het boek.

Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de begraafplaatsen, ook die er nooit gekomen zijn. Verder komen onder andere aan bod: urnenwanden, het ruimen van graven in deze tijd en grafmonumenten, ook die van de omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog.

Eerste exemplaar

Zaterdagmiddag 30 november, tijdens een bijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam, kregen de vormgever en de eindredacteur, Alie en Evert van Lopik, het eerste exemplaar van het boek uitgereikt. De 850 leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam krijgen het boek nog dit jaar in hun brievenbus. Voor niet-leden van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is het boek te koop in het Historisch Informatie Centrum, Peulenstraat 243 op zaterdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Alie van Lopik-de Jong