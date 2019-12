Clubs veel geld op met Grote Clubactie

REGIO • Zo'n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. Ook in de regio werd veel geld ingezameld.

In de vroegere gemeente Molenwaard lukte het verenigingen om in totaal 14.652 euro op te halen. Dit jaar deden in Molenwaard de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club:

Nieuw-Lekkerland: Klipperstars €1794, Christelijke Korfbal Club Kinderdijk €1515, VV Nieuw-Lekkerland €4464

Nieuwpoort: Gymnastiekvereniging Salto €759.

Groot-Ammers: V.V. Groot-Ammers €1107.

Streefkerk: VV Streefkerk €1950.

Ottoland: VVAC €3063.

In de vroegere gemeente Giessenlanden lukte het verenigingen om in totaal € 10530 op te halen. Dit jaar deden in Giessenlanden de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op:

Arkel: Arkelse Gymn. Ver. Oefening Maakt Ons Sterk €1407, Rennersclub Jan van Arckel €444, Stichting DierenLot €6999.

Giessenburg: Opera Koor Dordrecht €300.

Hoornaar: Volleybalvereniging Vedo'70 €1380.

In de vroegere gemeente Zederik lukte het verenigingen om in totaal € 9192 op te halen:

Ameide: Algemene Volleybal Vereniging Ameide (AVVA) €1287, GV Olympus €1113.

Meerkerk: Volley Meerkerk 95 €1308, Gymnastiek Vereniging Meerkerk €1113.

Nieuwpoort: Interkerkelijk Koor Nieuwpoort-Langerak €321.

Lexmond: Lekvogels €3000, Lexmondse Korfbalvereniging Het Bosch €450, Paardensportvereniging De Killesteynruiters €600.