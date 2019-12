Kinderen van Go Kidss maken kerstknutsels

GIESSEN-OUDEKERK • In de basisschool van Giessen-Oudekerk was het op woensdagmiddag 11 december een gezellige drukte. Voor de kinderen uit Giessen-Oudekerk en nabije omgeving was er namelijk een knutselmiddag georganiseerd in het thema Kerst.

Alle kinderen gingen met prachtige knutselwerken naar huis en dit was de afsluiter van het Go Kidss programma in 2019. In 2020 staan er weer diverse andere leuke kinderactiviteiten op de planning. Het programma wordt in januari bekend gemaakt.