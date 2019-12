Avonturenboerderij Molenwaard houdt eerste Boerenkerstmarkt

GROOT-AMMERS • Op donderdag 19 en vrijdag 20 december vindt op Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers de eerste Boerenkerstmarkt plaats. Tijdens dit evenement kunnen de gasten hun kerstcadeaus uitzoeken bij diverse kramen met producten uit de streek.

Kerststukjes, woonaccessoires, sokken, sieraden en overheerlijke lekkernijen... alle kerstcadeaus op de Boerenkerstmarkt komen van ondernemers uit de directe regio van Avonturenboerderij Molenwaard. Op donderdag 19 en vrijdag 20 december staan onder meer Bloem en Zus, Dit & Dat, Van Mourik, Hip & Mooi en Blauwe IJsbeer met hun producten op het verlichte themapark.



Terwijl de (groot)ouders rustig rondsnuffelen tussen alle spulletjes, is er ook aan de kleine gasten gedacht. Zo kunnen de kinderen schaatsen, ponyrijden of tractorrijden. Ook zijn de populaire kinderidolen Fien & Tien aanwezig voor een uitgebreide Meet & Greet.

Kerstman

De Boerenkerstmarkt is niet compleet zonder de Kerstman. Alle gasten kunnen met hem op de foto voor een blijvende herinnering aan deze avond. Er weerklinkt daarnaast a capella kerstmuziek. De bezoekers kunnen hun avond afsluiten (of beginnen) met onder meer warme poffertjes of een glaasje glühwein.

"Avonturenboerderij Molenwaard is geopend eind maart 2018 en intussen zijn al zo'n 260.000 gasten op bezoek geweest", vertelt directeur Michael van Hoorne. "Veel bezoekers kwamen in de zomer, maar met dit evenement willen wij laten zien dat ook de winter een fantastische tijd is om buiten te zijn en te genieten van een unieke sfeer met prachtig verlichte stallen, kraampjes met heerlijk eten en het entertainment wat op zeer hoog niveau wordt uitgevoerd."

Openingstijden en entree

Avonturenboerderij Molenwaard is voor de Boerenkerstmarkt geopend vanaf 16:00 tot 21:00 uur. De entree bedraagt 5 euro en het parkeren is tijdens dit evenement gratis. Avonturenboerderij-Abonnementhouders krijgen, op vertoon van hun pasje, gratis toegang tot het evenement.