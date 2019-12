Servicepunten Molenlanden minder vaak open in 2020

MOLENLANDEN • In 2020 zullen de servicepunten in de gemeente Molenlanden in totaal zes ochtenden per week minder open zijn.

Het is namelijk de ervaring van de gemeente dat de openingstijden van de servicepunten in de ochtenden nu ruim zijn. Er vallen gaten en soms sluiten de servicepunten op een bepaalde dag, omdat er (nagenoeg) geen afspraken zijn gepland.

"We willen tegelijkertijd meer ruimte om onze inwoners snel en makkelijk te bedienen die andere diensten van Burgerzaken afnemen (via telefoon, digitaal)", meldt het gemeentebestuur van Molenlanden. De openingstijden worden daarom vanaf 1 januari ook veranderd. "Door de nieuwe openingstijden kunnen we andere klanten van Burgerzaken meer bedienen door efficiënter inzet van onze capaciteit. Op een servicepunt werk je namelijk tussen de afspraken door aan het afhandelen van de andere burgerzaken producten, wat minder effectief werkt. Bovendien kun je niet alle vragen en taken op de servicepunten uitvoeren en heb je soms je collega's nodig."

Overigens zullen in 2020 minder documenten worden aangevraagd en daarmee ook het aantal klanten dat de servicepunten bezoeken afnemen. Vanwege het verdubbelen van de geldigheidsduur van rijbewijzen en reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (sinds 2014), is er een dip in het aantal documenten dat jaarlijks wordt aangevraagd.

De openingstijden worden als volgt:

• Nieuw-Lekkerland: vier ochtenden, woensdagmiddag en één avond;

• Giessenburg en Groot-Ammers: drie ochtenden, woensdagmiddag en één avond;

• Arkel en Bleskensgraaf: twee ochtenden, woensdagmiddag en één avond.