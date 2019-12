Reinier Jansen uit Oud-Alblas geeft toelichting aan minister-president Mark Rutte

DORDRECHT/OUD-ALBLAS • Reinier Jansen uit Oud-Alblas kreeg in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar hij een opleiding volgt, woensdag bezoek van minister-president Mark Rutte.

De premier was op werkbezoek in de Drechtsteden en deed daarbij ook de Duurzaamheidsfabriek aan. Reinier Jansen is daar actief via een werkend lerentraject dat hij volgt bij het Sliedrechtse bedrijf Veth Propulsion.

"Toen Mark Rutte langskwam was ik bezig met een nacelle. Dat is een windmolen op schaal waarmee ik kennis vergaar van het hydraulische en het elektrische gedeelte in de werktuigbouw. Ik heb de premier uitgelegd hoe de windmolen werkt en wat de leerpunten zijn in de praktijk op mijn werk."