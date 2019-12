Verandering bij bibliotheken in Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Met ingang van 1 januari 2020 gaan de bibliotheken in Leerdam, Ameide, Lexmond en Meerkerk over van de Bibliotheek AanZet naar de Bibliotheek Lek & IJssel.

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen gefuseerd tot één gemeente: de gemeente Vijfheerenlanden. Deze nieuwe gemeente heeft ervoor gekozen om met één bibliotheekorganisatie samen te werken. De keuze is daarbij gevallen op de Bibliotheek Lek & IJssel, die al actief is in de voormalige gemeente Vianen.

De basis van alle afspraken is dat de Bibliotheek Lek & IJssel zorgdraagt voor een continuering van de dienstverlening.

Soepel

Ankie Kesseler, directeur-bestuurder van de Bibliotheek AanZet geeft aan: "We vinden het heel jammer dat we afscheid van de leden en medewerkers in Vijfheerenlanden moeten nemen. Achter de schermen wordt al maanden hard gewerkt om deze overgang soepel te laten verlopen".

Gert Staal, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Lek & IJssel beaamt dit en voegt toe: "We hebben er alle vertrouwen in dat de overgang soepel verloopt. Inmiddels hebben wij al kennis gemaakt met alle medewerkers. En wordt er al op verschillende niveaus samen gewerkt. Wij verwelkomen onze nieuwe leden uiteraard met open armen."

Verandering voor leden

Wat merken leden en bezoekers van deze verandering? Waarschijnlijk weinig. Leden kunnen met hun huidige bibliotheekpas bij hun vestiging boeken blijven lenen. De openingstijden en de collectie blijven gelijk. En ook de bekende gezichten blijven.

Wat wel verandert is de leentermijn. Die gaat van vier naar drie weken. En de Bibliotheek Lek & IJssel hanteert, met uitzondering van de vestiging in Houten, een boetevrij leensysteem. Dit betekent dat er geen kosten in rekening worden gebracht als boeken een keer te laat ingeleverd worden.

De Bibliotheek Lek & IJssel neemt alle lopende abonnementen over. Voor de tarieven is in overleg met de gemeente een overgangsregeling getroffen. Hierdoor betalen de leden in 2020 nauwelijks meer voor hun abonnement.

Alle activiteiten die de bibliotheken organiseren lopen in het nieuwe jaar gewoon door.

Collectie

De collectie van de Bibliotheek Lek & IJssel bevat bijna 160 duizend artikelen. Vanaf half december hebben de leden uit alle vestigingen van Vijfheerenlanden (Leerdam, Vianen, Meerkerk, Ameide en Lexmond) hier toegang toe. Daarnaast hebben leden toegang tot de 1,5 miljoen items uit de collectie van de provincie Utrecht en blijft landelijk reserveren mogelijk. En natuurlijk blijven alle landelijke e-books en luisterboeken beschikbaar.

Meer informatie over de overgang naar Lek en IJssel staat op https://www.bibliotheeklekijssel.nl/vijfheerenlanden.html.