Lokker beëdigd tot waarnemend burgemeester Hoeksche Waard

REGIO • Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft Jan Pieter Lokker beëdigd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Hij is per 18 december benoemd.

Aan Govert Veldhuijzen is per 18 december op eigen verzoek eervol ontslag verleend als waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. Hij volgde Peter van der Velden op in april die wegens gezondheidsredenen zijn functie moest neerleggen. Veldhuijzen zou aanblijven tot het aantreden van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester op 31 maart 2020. Hij is echter genoodzaakt eerder te stoppen vanwege de ernstige gezondheidssituatie van zijn echtgenote.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de nieuwe waarnemer heeft de commissaris Jan Pieter Lokker voorgesteld als waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om Lokker als waarnemend burgemeester te benoemen tot aan de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.

Jan Pieter Lokker was tot november waarnemend burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden.