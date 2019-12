Gift voor zwembad Hoge Kamp in Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • De commissie activiteiten- en rommelmarkt van de kerk in Hoogblokland heeft op zaterdag 7 december een gift van 1000 euro uitgereikt aan het zwembad Hoge Kamp in Hoogblokland.

Deze gift draagt bij aan het in stand houden van het zwembad, waarvan in de zomer veel gebruik wordt gemaakt. Dit jaar was de rommelmarkt door de uitgebreide sortering en de vele bezoekers weer een groot succes. Op iedere eerste zaterdag van de maand kunnen er spullen voor de rommelmarkt worden afgegeven op Minkeloos 13. Voor het ophalen van spullen kan worden gebeld met Henny Vonk via telefoon 0183-563792. De volgende rommelmarkt staat gepland voor 7 november 2020 in het multifunctioneel centrum Den Hoek in Hoogblokland.