Regio stelde geen eisen aan bereikbaarheid consultatiebureaus

MOLENLANDEN • Zorgorganisatie Careyn heeft bij de aanbesteding voor consultatiebureaus geen eis opgelegd gekregen voor de bereikbaarheid van deze voorzieningen. Dat meldde wethouder Lizanne Lanser dinsdag 10 december tijdens de vergadering van de raad Molenlanden.

De aanbesteding is gedaan met de tien gemeenten van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Lanser: "Ik was er persoonlijk niet bij betrokken. Over bereikbaarheid is niets opgenomen in een programma van eisen."

Lanser reageerde op vragen van raadsleden, naar aanleiding van een betoog van twee jonge vaders uit Molenlanden: Roelant Kant en Kevin van der Vlist.

Steken laten vallen

De insprekers denken dat het de gemeente geld gaat kosten. Een van de vaders: "Bij de aanbesteding hebben de gemeente wat steken laten vallen. We kunnen Careyn niks kwalijk nemen, ze doen voor zo laag mogelijke kosten wat er in de aanbesteding staat. Ik denk dat de gemeente de portemonnee moet trekken om te zorgen dat locaties open blijven. Zolang Careyn zich aan de aanbesteding houdt, denk ik dat er weinig druk is."

Onderkant

Kant vertelde de raad dat Molenlanden straks achterblijft bij het grootste deel van Nederland, als het gaat om de nabijheid van consultatiebureaus. "In Nederland woont 87 procent binnen een straal van 5 kilometer van een consultatiebureau. Wij horen straks bij de onderkant van de samenleving wat dat betreft. Sommige mensen zijn straks anderhalf uur bezig om er te komen en moeten veel reiskosten maken."

Petitie

De mannen overhandigden een petitie met handtekeningen van 235 mensen, voornamelijk uit Nieuwpoort, Langerak en Groot-Ammers omdat ze die plaatsen boven de petitie hadden gezet. "Uit rest van de gemeente kregen we signalen dat ook daar mensen zich zorgen maken. Voordat het 1 januari is willen we graag weten welke consultatiebureaus overblijven en hoe ze goed bereikbaar blijven. Officieel hebben wij van Careyn nog niks gehoord."

Aantal bureaus

Kant en Van der Vlist legden uit hoe zij tot de conclusie zijn gekomen dat Rivas op veertien locaties voor consultatiebureaus zorgde. Careyn meldde later dat dit aantal niet klopt. Kant en Van der Vlist toonden aan de raad een websitepagina van Rivas waarop veertien locaties worden genoemd.

Verwarring

Lanser deed uit de doeken hoe over dit aantal verwarring is ontstaan. "Rivas geeft zelf aan: er was één vaste locatie en we hebben zeven mobiele. Dat zijn er in totaal acht. Het getal veertien op de site heeft te maken met locaties voor thuiszorg en verpleeghuiszorg. Er zouden er al twee gesloten worden door Rivas, dus het zouden al zes locaties worden voor consultatiebureaus. Van zes gaan we met Careyn nu naar twee."

De wethouder vervolgde: "Careyn heeft een brief opgesteld naar inwoners. Wij vonden die niet voldoen aan eisen die wij stellen. Er moet in komen dat we een derde locatie willen en dat daarnaar gezocht wordt. Die brief gaat eind deze week naar de inwoners."

Lanser bedankte de insprekers voor hun betrokkenheid en erkende: "Het had niet zo moeten zijn." Ze beloofde de insprekers en raadsleden dat ze in het gesprek met Careyn achter een lokaal maatwerkplan aan zit.

Vaccinatiegraad

Naar aanleiding van zorgen over de vaccinatiegraad zei ze: "Ook dat heeft onze zorg. Maar ook huisartsen enten in, dus ouders zijn niet alleen afhankelijk van consultatiebureaus."

Vanaf 1 januari neemt Careyn de consultatiebureauzorg over van Rivas. Careyn gaat dan verder onder de naam Jong JGZ.