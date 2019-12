Nog geen besluit over camperparkeerterrein Lekkerland

MOLENLANDEN • De raadsleden van Molenlanden hebben dinsdagavond nog geen besluit genomen over de aanleg van een parkeerterrein voor campers en touringcars aan de westrand van Nieuw-Lekkerland. Ze willen eerst een betere financiële onderbouwing.

Het college vraagt de raad om een investeringsbudget van 4,2 miljoen euro. De bespreking van dit verzoek had beter aan het einde van de raadsvergadering gepland kunnen worden, om vertrouwelijk te bespreken, concludeerde wethouder Johan Quik.

Diverse raadsleden stelden namelijk nogal wat kritische vragen over het plan. Ze willen meer inzage in de financiële onderbouwing, maar die kan de wethouder niet delen tijdens een openbare raadsvergadering.

Minder overlast

Op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering wil Molenlanden ongeveer negentig plekken realiseren waar campers en touringcars overdag betaald kunnen parkeren. Dit om overlast in het molengebied te verminderen.

Drijfzand

Bas de Groot (SGP) vroeg zich af: "Is dit project niet gebaseerd op drijfzand? Het college vraagt zonder onderbouwing om een bedrag van 4,2 miljoen euro. Zijn alle risico's wel afgedekt? Moet er straks nog fors worden bijgeplust? U geeft aan dat in beramingen alternatieven zijn opgenomen. En dat die afhankelijk zijn van geo-technisch onderzoek. Dat is een behoorlijk risico. We vragen ons af hoe het investeringsbedrag tot stand is gekomen. We passen ervoor een besluit te nemen op basis van drijfzand. We willen cijfers en risicoanalyses."

Slecht onderbouwd

De Groot kreeg bijval van Paul Verschoor (Progressief Molenlanden): "We vinden het plan slecht onderbouwd. We willen een nadere onderbouwing van de investering." Ook Curt Roth (Doe Mee) uitte zijn zorgen: "Welke zekerheid kan de wethouder bieden dat de kosten van 4,2 miljoen niet worden overschreden?"

Johan Quik probeerde de raadsleden gerust te stellen. "We kunnen voortaan beter aan het eind van de vergadering in vertrouwelijke setting over dit soort onderwerpen vergaderen. Er kan wel een afspraak gemaakt worden om alle documenten in te zien en de financiën te beoordelen."

Open eindjes

Verder zei Quik: "Projecten gaan altijd gepaard met risico's. We denken alle risico's in beeld te hebben." De Groot was daarna niet gerustgesteld. "Ik zie nog een heel aantal open eindjes. Hebt u de risico's benoemd en daar bedragen tegenover gezet? De grond zakt op die locatie behoorlijk. Als je een verkeerde uitvoeringsmethode kiest, hebben we binnen tien jaar al groot onderhoud.

Quik: "We hebben de risico's benoemd. Misschien moeten we het terrein pas in een latere fase afdekken, zodat zetting kan plaatsvinden."

Parkeren op ijsbaan

Het CDA vroeg bij monde van Dagmar Stam aandacht voor een alternatieve locatie: de ijsbaan. "De grond waar we het over hebben kan veel beter benut worden. Wij hebben daarom in ons voorstel ook de ijsbaan meegenomen, als fase 2. We lazen dat dit niet mogelijk zou zijn omdat de activiteiten die daarop plaatsvinden tegelijkertijd zouden plaatsvinden. Maar we hebben vernomen van vrijwilligers dat ze de ijsbaan niet op orde kunnen krijgen. Als er betonnen platen komen, kan er in de winter geschaatst worden en in de zomer kunnen campers erop. De grond die nu is aangewezen voor parkeren, zou je dan kunnen benutten voor woningbouw."

Quik ging er niet in mee. "Dit is niet te combineren, want het bezoekersseizoen gaat ook in de winter door." Dagmar Stam was niet overtuigd. "Ik wil een motie aankondigen. Bussen zou je kunnen zetten op het terrein voor fase 1. Fase 2 schuift dan omhoog naar de ijsbaan."

De raadsleden besloten uiteindelijk om een besluit over het investeringsbudget uit te stellen tot de besluitvormende raadsvergadering in januari. Voor die tijd kunnen de raadsleden zich beter (laten) informeren.