Young4Waard wil schakel vormen tussen jongeren en politiek

MOLENLANDEN • In de gemeente Molenlanden is het jongerenplatform Young4Waard van start gegaan.

De missie is om een onafhankelijk, meedenkend en actueel platform te zijn voor en door jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Young4waard is een platform waar jongeren terecht kunnen voor informatie en initiatieven binnen de gemeente Molenlanden.

Na maanden van voorbereiding presenteerden zij zich dinsdagavond 10 december voor de gemeenteraad van Molenlanden. Daarmee werd het startsein gegeven voor een nieuw jongerenplatform binnen de gemeente.

Drie thema's

Drie thema's zijn voor het jongerenplatform het belangrijkst: wonen, werken en evenementen. Om te voorkomen dat jongeren wegtrekken uit de gemeente, wil Young4Waard jongeren op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom (financieel) aantrekkelijk wonen, een goed arbeidsklimaat en een goed gevulde evenementenkalender. Het is belangrijk om jongeren te informeren en te helpen bij de thema's die voor hen actueel en relevant zijn.

Op de korte termijn is het doel om zo snel mogelijk bekendheid te krijgen onder de jongeren in de gemeente. Op de lange termijn wil Young4Waard jongeren betrekken bij de gemeente en de lokale politiek, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen.

Als jongerenplatform is het belangrijk om laagdrempelig te zijn. Young4Waard zal daarom zoveel mogelijk aanwezig zijn bij evenementen, te volgen zijn op sociale media en actief zijn op het platform. Door jongeren te betrekken in de lokale politiek hoopt het platform daarin een brug te kunnen slaan tussen jongeren en de politiek.

Presentatie

Afgelopen dinsdagavond vond de presentatie voor de gemeenteraad van Molenlanden plaats. Deze presentatie werd met enthousiasme ontvangen en werd samen met de burgemeester afgesloten met een officiële lancering van het platform: www.young4waard.nl. Hierop valt alles te lezen over actuele thema's die voor jongeren belangrijk zijn. Daarnaast is Young4Waard ook actief op Facebook, Instagram en LinkedIn. Er zijn voor jongeren dus voldoende mogelijkheden om in contact te komen voor het vinden van informatie of het delen van ideeën.

Young4Waard streeft ernaar om de gemeente Molenlanden zo aantrekkelijk mogelijk te maken én te houden voor jullie, de toekomstige generatie.