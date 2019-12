Alle partijen Provinciale Staten roepen Qbuzz op het matje

REGIO • Regiovervoerder Qbuzz moet bij de Provinciale Staten op het matje komen om uitleg te over het volgens de partijen ontbreken van een goede dienstverlening in Molenlanden, de Drechtsteden en Gorinchem.

Dat melden de provinciale fracties in een gezamenlijk persbericht. "Provinciale Staten van Zuid-Holland willen weten hoe Qbuzz in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem gaat leveren aan de reiziger wat ze moeten leveren."

Dat is wat Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Lies van Aelst (SP) en Gerard van de Breevaart (ChristenUnie en SGP) heeft gedreven om het initiatief te nemen Qbuzz en andere betrokkenen naar Provinciale Staten te roepen voor tekst en uitleg.

Essentieel

"Het OV is in deze regio essentieel. Om het OV optimaal te benutten hebben we een goede dienstverlening nodig. Daar ontbreekt het steeds weer aan" zo stelt Van Aelst.

Vanaf het begin van de concessie in december 2018 worden er, soms grote, problemen ervaren met dienstverlening. "Om die reden is er in juni van dit jaar vanuit PS al en keer gesproken met onder andere Qbuzz. Dit heeft helaas niet het gewenste resultaat gehad" aldus Van Hunnik.

Druk

Ook vanuit de verantwoordelijke provinciebestuurder is druk uitgeoefend om aan de gestelde regels van de concessie te voldoen. "Alles overwegende hebben we met CU/SGP, GroenLinks en SP besloten het initiatief te nemen tot dit relatief zware middel: het houden van een hoorzitting. Het doel: een kwalitatief goed OV waar reizigers op kunnen vertrouwen en waarvoor ze graag alternatieve vervoersmiddelen laten staan."

Het initiatief is door alle partijen in Provinciale Staten ondersteund. "Dat geeft aan dat het een breed gedragen zorg is waar we met elkaar aan gaan werken." De verwachting is dat de hoorzitting in januari 2020 gaat plaatsvinden.