'Woningbouw moet nadruk krijgen in begroting Molenlanden'

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden moet bij het opstellen van de begroting de nadruk leggen op woningbouw. Daarop moet volgens 25 procent van de respondenten van de enquête van TipMolenlanden de nadruk gelegd worden.

Culturele activiteiten moeten juist wat minder nadruk krijgen, blijkt uit de vragen die in de laatste enquête van TipMolenlanden werden gesteld aan een Burgerpanel uit de gemeente. In totaal hebben 528 mensen de vragenlijst ingevuld.

Flink bezuinigen

De gemeente Molenlanden moet de komende jaren flink bezuinigingen. Het gaat al snel om enkele miljoenen per jaar. Op de vraag 'Welke methode van bezuinigen heeft uw voorkeur?', antwoordt 60% van de respondenten: "Keuzes durven maken, op enkel een aantal posten bezuinigen". De zogenaamde kaasschaafmethode, waarbij overal een beetje geld wordt weggehaald, had minder de voorkeur.

Een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting zou volgens 54 procent van de ondervraagden voor de meeste overlast zorgen.

Tips voor de gemeente

Bijna de helft van de deelnemers aan de enquête hebben tips voor de gemeente over de begroting. "Als de meevaller van de verkoop van Eneco doorgaat dit geld over langere termijn gebruiken om zaken waar nu geen geld voor is daaraan te besteden", werd onder meer genoemd. Ook werd de tip gegeven om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het nadenken over bezuinigingen. "Dan hoor je wat de burger belangrijk en minder belangrijk vindt."

Een ander vond dat sportverenigingen hun eigen broek moeten ophouden. "De postzegelclub wordt ook niet gesponsord, waarom met name voetbal dan wel? Laat het via de contributie maar de kosten dekken."

Initiatief

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek.

Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.