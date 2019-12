Laatste open repetities Watervlucht in 2019

VIANEN • Deze week zijn de laatste open repetities in dit jaar voor Watervlucht, de openluchtvoorstelling die zondag 22 maart wordt gehouden in historisch Vianen.

Iedereen (ook kinderen) uit Vijfheerenlanden die nog wil meedoen als speler of figurant is van harte welkom om naar een van de bijeenkomsten te komen in Basisschool Egbertus, Achterstraat 30 in Vianen.

De open repetities voor volwassenen zijn op dinsdag 10 december en op woensdag 11 december, van 19:30 tot uiterlijk 22:00 uur.

Kinderen

Op donderdag 12 december oefent Kirsten Robben van 15:00 tot 16:30 uur met kinderen, ook in de Egbertusschool.

De uit Vianen afkomstige regisseur werkt vanuit de ideeën en talenten van de kinderen zelf. Samen met hen creëert zij allerlei spannende, ontroerende en ook grappige taferelen die te zien zijn in de Grote Kerk waar het publiek langs kan lopen. Het zijn scènes over schuilen, je vervelen, iemand kwijt zijn, blij zijn dat je iemand gevonden hebt en over samen zijn.

Net voor de kerst worden oefendata in het nieuwe jaar bekend gemaakt. Alle repetities zijn vrij toegankelijk.