Boek over busvervoer in Drechtsteden/Alblasserwaard 2003-2018

REGIO • Uitgeverij De Alblas heeft onlangs een boek gepubliceerd over het busvervoer in de Drechtsteden in de periode van 2003 tot 2018.

Tot het begin van deze eeuw werd het streekvervoer in Nederland geëxploiteerd door busmaatschappijen die in handen waren van de overheid. Eind vorige eeuw is besloten om het streek- en het stadsvervoer grotendeels te privatiseren. Hierbij werd Nederland ingedeeld in zogenaamde concessiegebieden. Voor ieder concessiegebied kon worden ingeschreven door een vervoerder en op basis van de prijs en kwaliteit gunde de provincie of andere overheidsinstelling het vervoer aan de beste inschrijver. De Alblasserwaard, Drechtsteden en Vijfheerenlanden waren in 2002 aan de beurt. De inschrijving in 2002 leverde op dat Connexxion per 1 januari 2003 haar biezen kon pakken en het toen nog vrij onbekende Engelse Arriva voor drie jaar (later verlengd) het OV in dit gebied mocht gaan verzorgen.

Deze omschakeling ging niet zonder slag of stoot. Met ingang van de concessie op 1-1-2003 had Arriva nog geen beschikking over de door haar nieuw bestelde bussen. Om toch de dienstregeling uit te kunnen voeren werden vanuit alle regio's tweehandsbussen ingezet. Sommige waren wel meer dan 20 jaar oud.

De reiziger kreeg het zwaar te voort duren. Stokoude bussen reden met 20 km per uur de Van Brienenoordbrug op; harder gingen ze niet. In de winter was het steenkoud in deze bussen. Maar er was ook een keerzijde. Bushobbyisten trokken massaal naar de ze streek om deze oude bussen gade te slaan en te fotograferen.

Rinse Kooiman maakte een boek over deze markante periode. Met maar liefst 160 bladzijden en 130 foto's wordt deze periode in woord en beeld weergegeven. Daarnaast zijn een aantal chauffeurs uit deze periode geïnterviewd over hun ervaringen in die periode.

Het boek heeft ISBN-nummer 9789090318141 en de verkoopprijs is 19,95 euro per boek. Verzendkosten bedragen 3,50 euro. In de maand december geldt gratis verzending binnen Alblasserdam. Info & bestellen: https://uitgeverij-de-alblas.myonline.store of busboekdav@gmail.com.