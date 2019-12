Aanmelden voor glasvezel in Vijfheerenlanden kan nog

REGIO • De laatste dagen van de glasvezelcampagne in Vijfheerenlanden zijn ingegaan. Bewoners van de kleine kernen en linten van Vijfheerenlanden kunnen zich nog aanmelden tot maandag 16 december.

Op die datum wordt bekend of het benodigde deelnamepercentage van 35 procent per deelgebied behaald is. De percentages per deelgebied lopen uiteen. Sommige gebieden lopen op koers, bij andere gebieden moet er nog wel wat gebeuren zoals bij Everdingen, Hagestein en Zijderveld.

Ambassadeurs in deze deelgebieden vinden het erg belangrijk dat er glasvezel komt in hun dorp en doen er dan ook alles aan om buurtbewoners daar ook van te overtuigen.

Waarom nú meedoen?

Hans van Breukelen, ambassadeur uit Hagestein, geeft aan dat dit een unieke kans is.

"Voor het merendeel van de woningen in Hagestein bestaat de mogelijkheid om nu gratis aangesloten te worden op glasvezel als tenminste 35% van de ongeveer 450 woningen in Hagestein van de mogelijkheid gebruikmaakt."

Rob van Waveren, ook ambassadeur uit Hagestein, sluit zich hierbij aan. "En vergeet niet dat de internetbehoefte alleen maar toeneemt. Denk aan de ontwikkelingen van TV kijken wanneer jij dat wilt, zorg op afstand, de digitale overheid, e-learning, beeldbellen, fotoboeken af laten drukken en noem maar op."

Tips

"Voor bewoners die op dit moment het nut nog niet inzien kan het toch een goede beslissing zijn om zich wel in te schrijven", vertelt Els Stoop, ambassadeur uit Everdingen. "Je hebt nu keuze uit meerdere aanbieders. Je sluit een abonnement af voor één jaar, dus mocht het echt niet bevallen dan kun je na een jaar het contract weer opzeggen en terugkeren naar de vorige provider."

Hans voegt daaraan toe dat met glasvezel je woning toekomstbestendig is en je het voor de kosten niet hoeft te laten. "Je sluit alleen een abonnement af bij één van de dienstaanbieders. Deze abonnementskosten zijn vergelijkbaar met wat je nu betaalt voor internet, tv en bellen. Alleen dan heb je wél de kwaliteit van glasvezel! Al meerdere buurtgenoten die zich hebben ingeschreven gaan minder betalen dan dat ze nu doen en krijgen er meer voor terug."

Rob wil graag nog benadrukken dat in pakketten bij de verschillende glasvezelaanbieders ook sportzenders worden aangeboden, zoals Fox Sports 1,2,3 en Ziggo Sport.

Hulp

De ambassadeurs verwijzen de bewoners die nog hulp nodig hebben bij hun keuze voor een glasvezelabonnement door naar de lokale aanmeldbijeenkomsten. Deze vinden plaats op 11 december (Dorpshuis de Biezen) vanaf 19:30 uur en 14 december bij SC Everstein tijdens de wedstrijd SC Everstein-VV Brederodes van 14:00 tot 17:00 uur. De ambassadeurs en lokale verkopers staan klaar met advies en helpen graag bij het afsluiten van een abonnement.

