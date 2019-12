Schelluins kasteel stelt parkeerplaats open voor Middeleeuwse markt

SCHELLUINEN • Afgelopen weken kwam het Schelluinse jubileumfeest dat in 2020 gaat plaatsvinden al enkele malen in het nieuws. Inmiddels gaan de voorbereidingen gestaag verder en heeft de feestcommissie een nieuwtje. De Middeleeuwse markt die op 25 april 2020 gaat namelijk plaats vinden op de Kerkweg, rond de kerk én deels op de parkeerplaats van kasteel Schelluinderberg.

Een afvaardiging van de Geschiedkundige Vereniging sprak onlangs met de eigenaren van het fraaie pand. Er werden afspraken gemaakt over wat er wel en niet kan op het terrein. Met lint en kramen zal de tuin worden afgezet en ook het bewoonde pand is niet toegankelijk. Wel is het van dichtbij te bewonderen tijdens de marktdag. De feestcommissie is erg blij dat de eigenaren van het pand bereid zijn het terrein daarvoor open te stellen. Dit geeft de historische markt een prachtige ambiance en de commissie hoopt dan ook dat veel belangstellenden die dag een bezoek aan het jubilerende dorp brengen.

Reünie

Om ook oud-Schelluinenaren bij het feest te betrekken vindt er ook overleg plaats over een grote dorpsreünie. Deze staat ook gepland op zaterdag 25 april 2020, de marktdag. De commissie roept Schelluinse inwoners op om hun familie te informeren en uit te nodigen. Op de Schelluinse buurt is die dag van alles te doen en hoe leuk is het als je dan ook nog bijvoorbeeld je vroegere buren weer eens ontmoet. Meer informatie is te verkrijgen bij de Geschiedkundige Vereniging. Iedereen die wil helpen bij de organisatie van de reünie kan zich daar ook melden, want de feestcommissie kan zeker nog wat hulp gebruiken. Niet alleen bij de voorbereidingen, maar natuurlijk ook op de dag zelf. Op de website www.schelluinen800.wordpress.com wordt de informatie zoveel mogelijk gebundeld en up to date gehouden.

Wintermarkt

Op de wintermarkt die op vrijdag 13 december plaatsvindt in Ons Dorpshuis zijn leden van de Geschiedkundige Vereniging overigens te bewonderen in laat-middeleeuwse en barok-feestkleding. Zij kunnen ook meer vertellen over waar je kleding kunt huren of hoe je het zelf kunt maken. De wintermarkt wordt gehouden van 15.30 tot 21.00 uur.