Mieke Kraaijeveld blaast GIPS-project nieuw leven in

MOLENLANDEN • Mieke Kraaijeveld van stichting Platform Gehandicapten Zedje gaat zich inzetten voor het GIPS-project West in de gemeente Molenlanden.

GIPS (staat voor Gehandicapten Informatie Project Scholen) is een bewustwordingsproject voor leerlingen van basisscholen en heeft tevens als doel de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te bevorderen. "We willen in de toekomst alle basisscholen in Molenlanden bezoeken", vertelt Mieke Kraaijeveld. "Er zijn veel vrijwilligers nodig, met en zonder beperking, die met het GIPS de scholen bezoeken, want het zijn er nogal wat in de nieuwe gemeente."

Met het GIPS-project gaan vier of vijf volwassenen, met en zonder fysieke beperking, twee tot tweeënhalf uur op bezoek bij een van de basisscholen in de gemeente Molenlanden.

De leerlingen spelen eerst een opdrachtenspel waarin ze ervaren wat het betekent een fysieke beperking te hebben. Daarna volgt een kringgesprek waarbij de vragen van de leerlingen centraal staan.

"We gebruiken tijdens het kringgesprek ook dvd's. We hebben twee dvd's kunnen laten maken: één over mensen met een visuele beperking en één over mensen met een auditieve beperking. Beide dvd's duren ca. 10 minuten en zijn onderverdeeld in de volgende drie gedeelten: 'dagelijks leven', 'werk' en 'vrije tijd'."

Dat het GIPS een uitstekend en eenvoudig middel is om aan de integratie van mensen met en zonder beperking te werken wordt duidelijk uit reacties van leerkrachten: "Ik denk dat de kinderen op deze ochtend een waardevolle les leren: namelijk dat iedereen ongeacht welke beperking respect verdient".

Mieke: "We zijn in Molenlanden gestart en als het lukt willen we een nieuw team vormen (GIPS-team West) en het project uitbreiden naar de scholen in Nieuw-Lekkerland en Liesveld. Voor het nieuw te vormen team zoeken we medewerkers met en zonder lichamelijke beperking die één of meerdere keren per jaar een ochtend of middag mee willen naar groep 6, 7, of 8 van een basisschool om in gesprek te gaan met leerlingen, of om mensen met een beperking met de auto naar school en weer terug te brengen, of om het spelmateriaal van de ene school naar de andere school te brengen, of om de leerlingen willen helpen met het spel. Alle medewerkers bepalen zelf hoe vaak ze meedoen en wanneer. Reiskosten en andere kosten worden vergoed."

Aanmelden kan bij Mieke Kraaijeveld-van Eijk via 0184-651871 of p.kraaijeveld4@kpnplanet.nl (coördinator GIPS-team). Voor meer informatie: www.zedje.nl.