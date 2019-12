Doe Mee! Molenlanden wil weten hoeveel wachtgeld oud-bestuurders ontvangen

MOLENLANDEN • Hoeveel Molenwaardse en Giessenlandse bestuurders ontvangen wachtgeld? Die vraag stelt Doe Mee! Molenlanden! aan het Molenlandse college.

De afgelopen weken is er de nodige ophef in de media over zittende en oud-bestuurders die wachtgeld ontvangen. 'De discussie richt zich daarbij sterk over wachtgeld bovenop de betaalde baan van oud-bestuurders', licht Doe Mee! Molenlanden toen.

Zo was er landelijke aandacht voor de SGP-voorzitter die als fulltime bestuurder van een onderwijsstichting nog altijd wachtgeld ontving van de gemeente Alblasserdam waar hij wethouder was geweest.

Duidelijkheid

Volgens Doe Mee! Molenlanden is er de afgelopen jaren afscheid genomen van een relatief groot aantal bestuurders in de voormalige gemeentes Molenlanden en Giessenlanden. 'Duidelijkheid over wat de huidige gemeente afdraagt is daarom gewenst.'

Daarom wil de lokale partij weten hoeveel oud-bestuurders (burgemeesters en wethouders) de gemeente Molenlanden wachtgeld betaalt, wat de bedragen per oud-bestuurder zijn en of deze bestuurders een betaalde functie hebben naast hun wachtgeld.