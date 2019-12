KleurrijkWonen zet samenwerking onderhoudspartners voort

REGIO • De directie van KleurrijkWonen, van Nijhuis Wolters VOF, de KnaapenGroep én Hagemans Vastgoedonderhoud hebben woensdag 4 december een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor planmatig onderhoud en vervanging van keuken, badkamer en toilet. De overeenkomst gaat per 1 januari 2020 van start, voor een periode van zes jaar.

De onderhoudspartners gaan werkzaamheden voor ons verzorgen aan de buitenkant van woningen (schilder- en isolatiewerkzaamheden) en binnen in de woning (keuken, badkamer, toilet).

De afgelopen twee jaar heeft KleurrijkWonen al naar tevredenheid proef gedraaid met deze onderhoudspartners. Klanttevredenheid en de kwaliteit van werkzaamheden stonden in deze proefperiode centraal.

Deze langdurige samenwerkingsovereenkomst is uniek in de corporatiebranche en berust op wederzijds vertrouwen in een goede, efficiënte samenwerking.