Kroon stemt in met gemeentewapen voor Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft officieel toestemming verkregen voor een nieuw gemeentewapen. Dat maakt het gemeentebestuur bekend aan de raad van Molenlanden.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 juli had de raad a besloten het toen voorgestelde ontwerp als wapen voor de gemeente Molenlanden vast te stellen. Daarna is een zogenaamde verlening van het wapen officieel aangevraagd bij de Koning. Deze week is bekend geworden dat de Kroon heeft ingestemd met het wapen en dit bij Koninklijk besluit vastgesteld heeft.

Nu het Koninklijk besluit verstrekt is kan het wapen tevens gebruikt worden voor het vervaardigen van de penning die een onderdeel is van de ambtsketen.

Tenslotte zal nog door de Hoge Raad van Adel een wapendiploma worden vervaardigd, met daarop een handmatig geschilderde afbeelding van het wapen en bijbehorende heraldische omschrijving. Wanneer dat ontvangen is, zal het wapen op passende wijze worden gepresenteerd.

Inspiratie

Het ontwerp is geïnspireerd op eerdere gemeentewapens, waardoor een duidelijke verbinding is met het verleden en de historie van de gemeente. Het ontwerp laat centraal een molen van Keel zien, met aan beide kanten lisdodden, gevestigd op een grasgrond met golvend water. De Hoge Raad van Adel heeft in haar nieuwe ontwerp de kleur blauw toegevoegd van verzoeken daarvoor vanuit de gemeenteraad van Molenlanden. De zilveren golvende dwarsbalk dient de kleuren groen en blauw van elkaar te onderscheiden. Hierbij is een verwijzing te zien naar de historie, het landschap en de gemeentenaam.

Daarnaast staat in het ontwerp een verhoogde beurtelings gekantelde dwarsbalk, welke afkomstig is uit het huidige wapen van de gemeente Giessenlanden en zijn oorsprong heeft in het wapen van Arkel. In de heraldiek staat het aantal tinnen niet vast, maar er is wel een bepaalde evenwichtigheid in de verhoudingen van de tinnen geboden.

De Hoge Raad van Adel geeft aan dat wanneer men voor zeven in plaats van negen tinnen kiest, de gekanteelde dwarsbalk in het wapen tamelijk dominant oogt ten opzichte van de overige figuren. Bovenop het wapen komt nog een kroon met vijf bladeren welke de verbinding markeert met het Koningshuis (Baronie van Liesveld).