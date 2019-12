Maatjesproject voorziet in behoefte

VIJFHEERENLANDEN • In 2018 ging in Vianen 'Ouders voor Elkaar' van start. Coördinatoren Simon Kranendonk en Ellen Roeland én de gemeente willen het project nu uitrollen over heel Vijfheerenlanden. 'Het voorziet in een grote behoefte'.

Ouders voor Elkaar is een maatjesproject voor gescheiden ouders, waarbij 'ervaren' gescheiden ouders pas gescheiden ouders ondersteunen. In het verleden sloegen informatieavonden niet aan, de koppeling van vrijwilligers en deelnemers werd wél een succes.

Om de tafel

"Veel mensen die scheiden, vinden steun in hun eigen netwerk. En natuurlijk is er online volop informatie te vinden, maar het is ook prettig om met iemand aan tafel te zitten die hetzelfde heeft meegemaakt en precies begrijpt wat je doormaakt."

"Bovendien vinden veel deelnemers het fijn om contact te hebben met iemand buiten de eigen familie- of kennissenkring. Familie en vrienden kiezen meestal partij voor je, maar dat helpt niet altijd. Praten met een buitenstaander werkt vaak heilzaam", zegt Ellen Roeland.

Klik

In de praktijk koppelen de coördinatoren deelnemers aan ouders die eerder scheidden en zich als vrijwilligers opgaven voor dit project. Onder het motto 'Waarom moeilijk doen, als het samen kan', delen de vrijwilligers hun ervaringen met ouders die net gescheiden zijn.

"We houden eerst een intakegesprek met de deelnemers om te kijken waar ze behoefte aan hebben. Vervolgens proberen we een vrijwilliger te zoeken die bij ze past. Tijdens dat 'koppelingsgesprek' en de eerste ontmoeting tussen vrijwilliger en deelnemer wordt gekeken of er een 'klik' is." Als dat het geval is, wordt de koppeling voortgezet."

Gemiddeld is er eens per twee weken een uurtje contact, waarbij de deelnemer laat weten waar hij of zij tegen aan loopt. "Er zijn ook koppels die veel appen, mailen of bellen. Ook de gespreksonderwerpen lopen uiteen. De een wil zomaar even bijpraten, een ander heeft net een mail van de 'ex' of advocaat gekregen en wil zijn of haar hart luchten."

Vinger aan de pols

De coördinatoren houden op de achtergrond de vinger aan de pols. "Loopt het goed? Moeten we bijsturen? Sommige deelnemers willen veel contact. Kan zijn 'maatje' dat aan? Het is vrijwilligerswerk, het moet wel haalbaar blijven."

Om hun werk zo goed mogelijk te doen, worden de vrijwilligers begeleid. "We kijken waar ze tegen aan lopen in het contact met hun maatje. Daarnaast doen we aan deskundigheidsbevordering."

Maatwerk

Na drie maanden is er een tussentijdse evaluatie, na een half jaar wordt het traject doorgaans afgerond. "We proberen maatwerk te leveren. Soms houden deelnemers en vrijwilligers – buiten het project om – contact met elkaar. Dat is prima. En als een deelnemer langer behoefte heeft aan ondersteuning proberen we iets anders te regelen."

Het afgelopen jaar werden er twaalf 'koppelingen' verricht. Met succes, benadrukt Roeland. "Deelnemers zijn enthousiast, maar dat geldt ook voor de vrijwilligers. Het helpen van anderen komt hun eigen verwerkingsproces ten goede."

Prachtig initiatief

Vrijwilligers en coördinatoren van Ouders voor Elkaar sloten het jaar vrijdag feestelijk af. Tijdens deze bijeenkomst maakte wethouder Tirtsa Kamstra kennis en advocaat/mediator Maaike Goes vertelde over haar werk.

Kamstra: "Dit is een prachtig initiatief waarbij ervaringsdeskundigen die weten wat er op je afkomt bij een scheiding anderen ondersteunen die nu zo'n moeilijke tijd doormaken. Ouders hebben hun handen zo vol dat ze er niet aan toekomen even stil te staan bij hun eigen emoties en die van de kinderen."

De wethouder roept betrokkenen op gebruik te maken van 'Ouders voor Elkaar.' "Zo ontstaat er ruimte voor een leuk moment met de kinderen."

Meer informatie: www.oudersvoorelkaar.nl. Daar kunnen mensen zich ook opgeven als deelnemer of vrijwilliger.

André Bijl