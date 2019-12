Raad Molenlanden buigt zich over verbouwing De Spil

• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf. (Foto: Bert Bons)

BLESKENSGRAAF • De gemeenteraad van Molenlanden buigt zich op dinsdag 10 december over de nieuwe huisvesting voor de binnen- en buitendienst op het bedrijventerrein de Melkweg in Bleskensgraaf. Ook de verbouwing van De Spil zal dan besproken worden.

De kosten voor de hele operatie bedragen maximaal 10 miljoen euro. De maximale exploitatielasten voor de nieuwbouw (binnen- en buitendienst) en de verbouwde Spil mogen gezamenlijk maximaal 760.000 euro per jaar gaan bedragen, exclusief BTW.

Tijdens de uitwerking van de plannen moeten de mogelijkheden te onderzocht worden naar een betere zichtbaarheid van de nieuwbouw vanaf de Melkweg.

De buitendienst moet dus eveneens komen aan de Melkweg in Bleskensgraaf, met behoud van de gemeentewerf in Noordeloos en in combinatie met zeven steunpunten.

Het is de bedoeling om de verbouwde Spil en de nieuwbouw op diezelfde locatie nog voor de jaarwisseling van 2020 naar 2021 gereed is. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad van Molenlanden op dinsdag 10 december een beslissing over het plan.