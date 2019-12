Toneelstuk Brouwers' Dam mondt uit in boek

NIEUWPOORT • Het theaterstuk Brouwers' Dam dat afgelopen voorjaar in Nieuwpoort is opgevoerd, heeft een boek opgeleverd. Burgemeester Dirk van der Borg ontvangt op woensdag 11 december het eerste exemplaar.

In Brouwers' Dam brachten inwoners van Nieuwpoort het verhaal over burgemeester Jan Brouwers die tijdens de watersnood in 1953 diverse instanties negeerde om het gat in de dijk van Papendrecht sneller te kunnen dichten.

Om zich tegenover de gemeenteraad te verantwoorden, stelde Brouwers een twintig pagina's tellend document op. Dat verslag lag aan de basis van het toneelstuk en was ook belangrijk voor het boek dat komende week verschijnt.

Voor nageslacht

Van der Borg krijgt het boek uit handen van een andere 'burgemeester'; Arie Wim den Ouden zal nog één keer schitteren in zijn rol van burgemeester Jan Brouwers. Een van de initiatiefnemers voor het boek is Ellis Suur uit Nieuwpoort. In zijn woonkamer met uitzicht op de stadswal vertelt hij: "Na afloop van de toneeluitvoering hadden we een script, verhalen van mensen die we hadden geïnterviewd, foto's uit 1953 en foto's van het theaterstuk. Ik sprak hierover met Peter Slotboom, Ilona Visser en Arie Wim den Ouden. We zeiden: zouden we daar een mooi boek van kunnen maken, om alles vast te leggen voor het nageslacht?" Al snel waren ze het erover eens dat het boek er moest komen.

Wapenfeiten

Bij de overhandiging zal Den Ouden burgemeester Van der Borg uitdagen om zijn memoires op te stellen voor de Stichting Nieuwpoort 700 Plus. "Zodat een nieuwe generatie over zestig jaar een toneelstuk en boek kan maken over zijn wapenfeiten", zegt Suur met een geamuseerde blik. "Van der Borg neemt binnenkort afscheid, dus dit is een mooi moment." De overhandiging vindt plaats tijdens kaarsjesavond, voorafgaand aan het traditionele ontsteken van de kerstboom op de Dam.

Onder water

Suur werd in 1956 in Nieuwpoort geboren. Wat vindt de Nieuwpoorter eigenlijk zelf van 'zijn' oud-burgemeester Brouwers? "Wat ik in die man waardeer is dat hij zich niks aantrok van de gevestigde orde, op dat moment. Er moest gehandeld worden. Hij was een man van daden, wilde niet eerst lang overleggen. Hij presteerde het om contact op te nemen met de radio en een oproep te doen om hier auto's naartoe te brengen en vee te evacueren. Dat werd hem door instanties niet in dank afgenomen. Die zeiden: 'In Zeeland hebben we belangrijke dingen te doen, ga niet onze communicatie verstoren.' Maar hij kreeg wel dingen voor elkaar die de landelijk overheid moeilijker voor elkaar kreeg. Alle aandacht was gericht op Zeeland. Er schijnt gezegd te zijn: de Alblasserwaard moeten we als verloren beschouwen, daar gaan we ons niet op concentreren. Doordat dankzij Brouwers de dijk op tijd gedicht is, is niet de hele Alblasserwaard onder water gelopen."

Niet verzuipen

Uit de overlevering weet Suur dat Brouwers samen met wethouder en aannemer Mourik over dijken langs de ondergelopen polder reed. "Het werk voor reparatie van de dijk bij Papendrecht was gegund aan een andere aannemer, maar Brouwers vond het veel te lang duren. Hij was het niet eens met de manier waarop die andere aannemer het werk uitvoerde. Daarom heeft hij Mourik ertoe bewogen zijn assistentie te verlenen. Volgens Brouwers had Mourik kijk op de zaak. Hij zei: 'Ga jij je er nou eens mee bemoeien. We moeten ervoor zorgen dat de mensen hier niet verzuipen.'

Geen lintje

Als ik de verantwoording van Brouwers lees denk ik: het is zeker goed wat hij gedaan heeft. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de dijk sneller gedicht werd en hij trof voorbereidingen tot evacueren. Veel burgemeesters krijgen bij hun afscheid een lintje. Iemand zei eens tegen een zoon van Brouwers: 'Jouw vader zal nooit een lintje krijgen, hij heeft bij te veel mensen op de tenen gestaan.' De familie van Brouwers ziet het toneelstuk als een hommage."

Het boek Brouwers' Dam is geen geschiedenisboek, maar biedt interessante informatie en mooie beelden. Het telt 48 pagina's en is vanaf woensdagavond 11 december verkrijgbaar bij Galerie H48 in de Hoogstraat. Het kost 15 euro.