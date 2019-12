Geslaagd VVD-Ideeëncafé in Molenlanden

MOLENLANDEN • Tijdens het VVD-Ideeëncafé, dat vorige week in Brandwijk georganiseerd werd door de fractie van VVD Molenlanden, konden inwoners zelf aangeven waarover zij in gesprek wilden. De meeste animo was er om te praten over windmolens/zonneweiden, een vuurwerkverbod, woningbouw, het (nieuwe) gemeentehuis en de Slingelandse plassen.

Dankzij de opzet met meerdere statafels konden de aanwezigen in verscheidene ronden hun ideeën hierover met elkaar bespreken en opschrijven op de beschrijfbare tafelkleden. Naast deze onderwerpen werd er ook gesproken over twee onderwerpen die door aanwezigen ingebracht waren. Dit betrof het werven van nieuwe leden en de dorpscontactpersonen van VVD Molenlanden.

Eerste uitkomst

Na meerdere Ideeënronden hebben de raads- en steunfractieleden, die allen bij een andere statafel stonden, een korte samenvatting gegeven van de discussies en de ideeën die geopperd waren aan hun tafel. Zo hadden de aanwezigen bij de tafel 'windmolens/zonneweiden' vooral gesproken over maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen en (nieuwe) ideeën voor het opwekken van energie. Een vuurwerkverbod instellen werd een goed idee gevonden, waarbij ook voorgesteld werd dat er alternatieven zou komen. Wat betreft woningbouw werd er veel gesproken over woningen voor starters en senioren.

Het (nieuwe) gemeentehuis bleek een onderwerp te zijn, waarbij in iedere ronde unaniem gevonden werd dat het gemeentekantoor in Hoornaar opknappen de voorkeur heeft boven het bouwen van een nieuw gemeentehuis. Bij het onderwerp Slingelandse Plassen waren de ideeën voor de invulling juist erg divers. Met betrekking tot het werven van nieuwe leden werden er diverse suggesties gedaan. Aangaande de contactpersonen van de VVD werd duidelijk dat onbekend was welk raadslid te benaderen is voor welk dorp/stad. Dit is daarom inmiddels duidelijker vermeld op de website van VVD Molenlanden.

Vervolgstappen

De Ideeënronden leverden veel volgeschreven tafelkleden op. De ideeën, meningen en zorgen die hierop geschreven zijn, zullen verwerkt worden. Naar aanleiding daarvan zal de fractie van VVD Molenlanden bespreken welke acties hierop te ondernemen zijn. Zowel de inwoners als de fractie hebben het VVD-Ideeëncafé ervaren als een zeer gezellige en informatieve avond die zij voor herhaling vatbaar vinden.