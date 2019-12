Symposium NAH-Vraagwijzer in januari 2020

LEXMOND • NAH-Vraagwijzer organiseert donderdag 23 januari 2020 in samenwerking met SamenDoen een symposium in Lexmond met als thema: 'De zoektocht: nazorg op het gebied van welzijn in de chronische fase'. Tijdens het symposium zal de Stichting NAH-Vraagwijzer gepresenteerd worden.

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) komen na de revalidatieperiode vaak alleen te staan. Voor henzelf en hun naasten is het moeilijk zicht te krijgen op de juiste hulp en mogelijke nazorg in de thuissituatie. De NAH-Vraagwijzer helpt hierbij.

Tijdens het symposium zal de Stichting NAH-Vraagwijzer gepresenteerd worden. Een volgende stap in professionalisering om de NAH-getroffenen en zijn naasten nog beter van dienst te kunnen zijn. Het symposium is, naast voor NAH-getroffenen zelf, ook bedoeld voor mantelzorgers en professionals.

Dagelijks leven

NAH-Vraagwijzer geeft voorlichting, advies en ondersteuning bij NAH in het dagelijks leven. Na het oplopen van hersenletsel verandert het leven van de getroffene drastisch. In de levenslijn is een breuk ontstaan en na afronding van de revalidatie kan gesproken worden van een rouwproces. NAH krijg je niet alleen, ook de omgeving heeft te maken met de gevolgen. Vaak is de inzet van mantelzorgers en professionele hulp onontbeerlijk.

Het doel van het symposium is informatie te verzamelen waar de behoeftes liggen van de verschillende betrokkenen. Hiervoor staan drie workshops op het programma. De NAH-getroffenen gaan zich buigen over het thema rouwverwerking, de Mantelzorgers over 'Mantelzorgen is wat ik doe, niet wie ik ben' en de professionals over de bejegening van de NAH-getroffenen.

Belang van aandacht

Coördinator Lies Bonsang benadrukt het belang van aandacht voor NAH-getroffenen: "Het centrale thema is 'de zoektocht'. Om de juiste hulp te kunnen krijgen in de thuissituatie, op het gebied van nazorg en welzijn en hoe verder na de revalidatiefase."

Wat haar betreft zegt een tekst van een mantelzorger naar aanleiding van haar ervaring voldoende: "Als je niet weet waar je om kunt vragen, stel je niet de juiste vragen. Soms is er van alles mogelijk, maar als je dat niet weet, kun je er niet om vragen. Als je er niet om vraagt, krijg je het niet."

Het symposium vindt donderdag 23 januari plaats in Huis het Bosch in Lexmond. Inloop vanaf 16.00 uur met een kopje koffie. Het programma start 16.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Tussendoor is er een pauze met een broodje.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@nahvraagwijzer.nl.