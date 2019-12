GIESSENBURG • Comfort, bekende gezichten, één aanspreekpunt, alles van a tot z geregeld; ook voor senioren zijn de zalen van De Til Groep een ideale locatie voor bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag of een huwelijksjubileum.

En velen uit deze leeftijdscategorie maken daar dan ook graag gebruik van, vertelt Henk de Bruijn. "Een goed voorbeeld is de vernieuwde Raadszaal in De Til in Giessenburg. Mede door de nieuwe inrichting is deze locatie meer dan geschikt voor het houden van een feest voor een wat kleiner gezelschap. We merken dat zowel de comfortabele meubels als de sfeervolle aankleding zeer op prijs worden gesteld."

Zeker zo belangrijk: de klant- en servicegerichte aanpak van de medewerkers van De Til Groep. "Er is één aanspreekpunt, een gastheer of gastvrouw waar je altijd bij terechtkunt. We denken graag mee om een feest helemaal tot úw feest te maken. Dankzij onze jarenlange ervaring leveren we daar graag een bijdrage aan. Groot voordeel is ook onze eigen keuken, zodat we op het gebied van buffetten en maaltijden aan alle wensen kunnen voldoen."

Gastvrijheid

Het zorgt ervoor dat de vestigingen van De Til Groep een geliefde plek zijn voor verjaardagen en huwelijksjubilea. Dichtbij huis, met vaak vertrouwde gezichten in de bediening; vaak is het niet de eerste keer dat er genoten wordt van de gastvrijheid van De Til Groep. "Dat zien we als het grootste compliment: als men hier bijvoorbeeld het veertigjarig huwelijksjubileum gevierd heeft en tien jaar later weer aanklopt voor de viering van het gouden huwelijk. Hoe mooi is het om dan na afloop te horen: 'Het was wéér goed.' Daar genieten wij van en we gaan elke keer de uitdaging om dat voor elkaar te krijgen graag aan!"