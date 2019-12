NOORDELOOS • Op je gemak rondlopen tussen allerlei kramen, een keuze maken uit streekproducten als bonbons, kleding, bier, vleeswaren en leren artikelen én genieten van de winterse sfeer; het kan zaterdag 7 december allemaal op de tweede Winterfair van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos.

En dan kun je meteen ook kennismaken met het al het lekkers uit de streek dat de keuken van de Maria Johanna Hoeve te bieden heeft. "Dat was de aanleiding om de Winterfair op te zetten", knikt medewerkster Mirjam Noordzij. "Dat we hier een golfbaan hebben, is wel bekend. Maar dat we hier een heel goed restaurant hebben, weten veel minder mensen. Een Winterfair is een goede manier om op een laagdrempelige en gezellige manier de deuren open te zetten."

Het werd vorig jaar een succes. Honderden bezoekers kwamen af op het evenement. "Ondanks de kou", lacht eigenaar Leo Kool. "Het was echt guur. Daarom zetten we deze keer ook meer vuurkorven neer; goed voor de sfeer én voor de temperatuur."

Alblasserwaard

Op 7 december is het zover: dan staan de standhouders van 10.00 tot 15.00 uur klaar aan de Nieuwendijk. De rode draad in het aanbod is de Alblasserwaard. Mirjam: "Net als in ons restaurant willen we zoveel mogelijk producten uit de streek presenteren. Net als vorig jaar is dat gelukt. Een aantal standhouders van vorig jaar konden niet en daar zijn nieuwe voor gekomen. Zo komt bijvoorbeeld Bart de Gans uit Meerkerk, die heel bijzondere bonbons maakt, net als Slagerij Muilwijk uit Ameide. Ook is er een kraam met kleding uit de Graanbuurt in Giessenburg. Het is echt een heel diverse fair."

Zelf staat de Maria Johanna Hoeve er natuurlijk ook op: met truffelmayonaise en –dressing én voor de eerste keer met een eigen likeur. "De Golfmeister", knikt Leo. "Die hebben we laten maken via drankenhandel Fred van den Heuvel. Het is een op maat gemaakte likeur, waarvoor we zelf een logo hebben laten maken. Tijdens de Winterfair verkopen we die voor de eerste keer, maar we houden de Golfmeister daarna natuurlijk ook in het assortiment." Mirjam vult hem aan: "Leuk als cadeau, bijvoorbeeld in combinatie met een dinerbon om lekker te komen eten bij de Maria Johanna Hoeve!"