Decemberactie in Groot-Ammers wordt weer gehouden

• De ondernemers van de Decemberactie in Groot-Ammers.

• De ondernemers van de Decemberactie in Groot-Ammers.

GROOT-AMMERS • De winkeliers van Groot-Ammers organiseren in de laatste maand van het jaar weer de welbekende Decemberactie.

"Er wordt altijd bijzonder goed op gereageerd door de mensen uit Groot-Ammers en omgeving, dus we gaan er graag mee door!", vertelt Sanne van Herk van Juwelier Mulder uit Groot-Ammers.

Aan de opzet van de actie verandert nagenoeg niets: klanten van de winkels en bedrijven die meedoen kunnen kassabonnen van de maand december inleveren en daarmee prijzen winnen. De start is op maandag 2 december en de laatste bonnen kunnen tot en met dinsdag 31 december ingeleverd worden.

Kassabonnen

Alle winkeliers hebben enveloppen beschikbaar waarin de bonnetjes gedaan worden. Elke envelop moet minimaal 100 euro aan kassabonnen van de decembermaand bevatten en voorzien zijn van naam, telefoonnummer en/of mailadres. Alleen dan komt de inzending in aanmerking voor een prijs. De enveloppen verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers.

55 prijzen

Er worden in totaal 55 prijzen uitgereikt. Elke winkelier stelt vier cadeaubonnen van 15, 20, 25 en 50 euro ter beschikking voor de Decemberactie. Daarnaast zorgt de overkoepelende ondernemersvereniging van Groot-Ammers voor de hoofdprijzen van tweemaal 75 euro en eenmaal 150 euro. De winnaars worden na de trekking op 8 januari persoonlijk benaderd door de ondernemersvereniging.

De volgende winkels en zaken doen mee aan de Decemberactie: Coop supermarkt, keurslager Theo Barten, Mode en Meer, bakkerij Van der Grijn, kapsalon Hairview, Dit & Dat, Etenstijd Groot-Ammers, juwelier Mulder, Liesveld Bindsters, DA Groot-Ammers, Thuis bij Gerda, en opticiën Goud Optiek.

"We gaan ervan uit dat de animo voor de Decemberactie weer groot zal zijn", besluit Sanne van Herk. "Veel mensen houden er nu al rekening mee. In de aanloop naar de actie hebben veel ondernemers al vragen gehad of de Decemberactie er weer komt. Ja dus!"