Een verbouwing financieren kan soms best lastig zijn. Bij een verbouwing komen vaak extra kosten kijken die soms pas later aan het licht komen. Het is dan ook aan te raden om voor een verbouwing altijd een wat hoger bedrag te reserveren dan de begrote kosten.

Als je geld moet lenen voor de verbouwing is het verstandig om niet het exacte bedrag als lening aan te vragen maar een wat hoger bedrag zodat er ook een post 'onvoorzien' in de verbouwingsbegroting kan worden opgenomen. Zo kom je halverwege de verbouwing of als je na afloop de rekening gepresenteerd krijgt niet voor onaangename verrassingen te staan.

Kan ik geld lenen voor een verbouwing als ik al een lopende lening heb?

Als je al een lening hebt lopen en je wilt een verbouwing financieren dan kun je soms een lening oversluiten. Het is vaak goedkoper en in ieder geval overzichtelijker om 1 lening te hebben. Je houdt dan beter overzicht op de aflossingen en daardoor op je gehele huishoudboekje. Bij het oversluiten van een lening komen soms wel extra kosten kijken als je een oudere lening vervroegd aflost. Maar vaak vallen die kosten weg tegen een lagere rente op de nieuwe lening. Als je wilt overstappen is het belangrijk om de eenmalige kosten goed in de gaten te houden.

Waar kan ik voordelig geld lenen voor de verbouwing?

Wil je geld lenen voor een verbouwing dan kun je daarvoor terecht bij diverse banken. Daarnaast zijn er vooral online financieringsmaatschappijen te vinden die voor een verbouwing een lening kunnen verstrekken. Soms moet je daarvoor een begroting of een pro forma nota van de aannemer overleggen waaruit de hoogte van de kosten blijken. Daarnaast is het natuurlijk zaak dat je indien van toepassing een vergunning bij de gemeente hebt aangevraagd om de verbouwing te mogen uitvoeren. Vaak wordt dit eveneens als voorwaarde gesteld voor het verstrekken van een lening.

Lees altijd goed alle voorwaarden voordat je tekent voor een lening

Zoals bij ieder financieel product dat je afneemt is het belangrijk dat je de voorwaarden voor het afsluiten van een lening voor het financieren van een verbouwing altijd goed leest. Als je eenmaal getekend hebt kun je immers niet meer van de lening af. Kijk bijvoorbeeld of je kosteloos extra kunt aflossen mocht je een keer een financiële meevaller hebben waardoor je sneller van de lening af kunt zijn. Pas als je helemaal tevreden bent met de voorwaarden zet je je handtekening.