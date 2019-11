Het wordt kouder en guurder en we zitten meer binnen. Tijd om het thuis gezellig te maken. Daarvoor moet je echter wel eerst even naar buiten. Op zoek naar mooie spulletjes uit de natuur om je huis mee in te richten. We geven tips.

Na een prachtige herfst- of winterwandeling heb je vaak je jaszakken of 17 inch laptoptas vol vondsten. Takjes en bladeren voor de herfsttafel, tamme kastanjes om te poffen of de wilde exemplaren om je huis mee te decoreren. Misschien heb je beukenootjes mee of zo'n prachtig gedroogde bloem.

Het is zonde als je deze maar ergens laat rondslingeren of veel te laat weer tegenkomt in de fruitschaal. Doe er iets moois mee. Op die manier haal je de natuur echt in huis.

Op zoek naar glazen potten

Kijk allereerst eens of je mooie glazen potten hebt, leuke kannen of kleine (glazen) kastjes. Een laatje doet het ook goed als je die rechtop aan de muur hangt.

Liefhebbers van Kesbeke Amsterdamse uien bewaren sowieso al hun mooie potten. Heb je die leeg en schoongewassen dan kun je prima je Ted Baker tas tas leeggooien en alle vondsten die eruit komen in de pot kwijt. Denk aan gevonden steentjes, stukjes touw, zand of schelpen.

Het staat prachtig voor het raam als de lage zon er doorheen schijnt. En ook op een kastje, mooi bij elkaar gegroepeerd, kun je verschillende flessen en potten met vondsten kwijt. Een stuk leuker dan kant en klaar gekochte decoratie.

Combineer het met de pompoen

Je wordt er overigens heel hebberig van als het om de natuur gaat. Voor je het weet wil je weer naar buiten, op zoek naar specifieke vruchten, bloemen, bladeren en stenen.

En wat dacht je van een combinatie met oranje en groenwitte pompoenen? Ook dat geeft een prachtig beeld in deze tijd van het jaar.

Kersttip uit de natuur

Aan jou de uitdaging om dit helemaal te gaan stijlen, en uit te stallen op je sidetable, in een vitrinekastje of op dat ene plankje. En we geven je ook vast een leuke kersttip mee. Daarvoor ga je op zoek naar een mooie grote tak. Niet te zwaar. Die hang je aan twee touwen aan het plafond, boven de eettafel bijvoorbeeld, en daar omheen wikkel je kerstlichtjes. Hang er wat mooie steentjes, schelpen, stukjes hout of gekleurde touwtjes aan die je in het bos op of het strand gevonden hebt. Daar kan geen kunst-kerststukje tegenop. Dus pak je weekendtas en hop de natuur in!