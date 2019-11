Duizendste baby van 2019 geboren in Beatrixziekenhuis

GORINCHEM • Matthias is de duizendste baby die in 2019 in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is geboren. Dit gebeurde op 27 november om 21.57 uur op afdeling Verloskunde. Moeder Sabina en kind maken het uitstekend.

Matthias kreeg een warm onthaal in het Gorcumse ziekenhuis. Zijn ouders Sabina en Arjen den Otter kregen een bos bloemen uit handen van ziekenhuisdirecteur Anja Blonk en een Jip en Janneke-voorleesboek.

Op de foto (v.l.n.r.): Vader Arjen den Otter, gynaecoloog Rob Mooij, verpleegkundige Milena Dokman, moeder Sabina den Otter met zoon Matthias, ziekenhuisdirecteur Anja Blonk en verpleegkundige Pieternelle Westland.