Knikkerkampioen Jelle van Daalen neemt ring in ontvangst

NOORDELOOS • Jelle van Daalen, de knikkerkampioen van 2019 in Noordeloos, heeft deze week de unieke knikkerring, ontworpen door Chris Sommer, in ontvangst mogen nemen.

De ring is gemaakt van zirkonium, dat verhit is tot 300 graden waardoor het zwarte gaat oxideren. In de ring zit een gladgeslepen diamant. Prinses Julia Blokland heeft de ring uitgereikt.