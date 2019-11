Grote opkomst bij thema-avond 'Boer zoekt toekomst' met Boerin Agnes

HOORNAAR • In samenwerking met het AJK Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft AB Midden Nederland een succesvolle thema-avond 'Boer zoekt toekomst' in Hoornaar georganiseerd.

Agnes Lensing, beter bekend als boerin Agnes van de televisieprogramma's Boer zoekt Vrouw en Onze Boerderij, nam het publiek mee in haar verhaal en visie op het boer-zijn in Nederland en wat daar allemaal bij komt kijken.

Een persoonlijk en puur verhaal over haar persoonlijk leven en de situatie op haar boerderij in Drenthe. De toekomst voor de boerderij is onzeker. Momenteel worden alle mogelijk middelen aangegrepen om de boerderij te redden. Agnes kijkt daarom ook uit naar alternatieve mogelijkheden om zo een externe financiële stroom te generen waardoor er extra inkomsten zijn. Zo organiseert zij onder andere regelmatig voor scholen interactieve bijeenkomsten op de boerderij.

AB Midden Nederland en het AJK hebben veel enthousiaste reacties op deze avond ontvangen en zijn erg gemotiveerd om in de toekomst soortgelijke avonden te organiseren.