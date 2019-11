Huurders positief over dienstverlening van KleurrijkWonen

REGIO • Huurders hebben een positief eindoordeel over de dienstverlening van KleurrijkWonen, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van brancheorganisatie Aedes.

In het onderzoek wordt huurders gevraagd naar de drie belangrijkste contactmomenten met de woningcorporatie: als zij een nieuwe woning gaan bewonen, bij een reparatieverzoek én als zij de woning verlaten en verhuizen naar een andere woning. Huurders van KleurrijkWonen geven de dienstverlening gemiddeld een 8,1. Uiteraard is de organisatie hiermee heel blij.

Huurdersoordeel

Huurders die een woning betrekken, geven de dienstverlening van KleurrijkWonen gemiddeld een 8,1. De dienstverlening bij reparaties waarderen huurders gemiddeld met een 8,0 en de tevredenheid over de dienstverlening bij verhuizen ligt op een 8,1.

Kwaliteit woning

Gemiddeld geven huurders van KleurrijkWonen de kwaliteit van hun woning een 7,1, hetzelfde cijfer als in 2018. Huurders die tevreden zijn over de kwaliteit van de woning, zijn meestal ook tevreden over de dienstverlening.

Aedes-benchmark 2019

Het onderzoek naar het huurdersoordeel maakt onderdeel uit van de Aedes-benchmark. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector als geheel.

Doel is om woningcorporaties inzicht te geven in verbetering van hun prestaties en te leren van elkaar. In totaal hebben 289 woningcorporaties (92%) meegedaan aan het onderzoek. 69% van de corporaties, waaronder KleurrijkWonen, heeft zich laten toetsen op alle prestatievelden.