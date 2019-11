Wethouder Johan Quik opent ´t Pinkeveer vol kunst

GIESSENBURG • In de Graanbuurt in Giessenburg heeft galerie Friends of Art uitgebreid. Dit weekend opende wethouder Johan Quik de feestelijke Kunstdag.

"De groeiende vraag naar kunst is de aanleiding voor de uitbreiding", vertelt galeriehouder John de Gelder, zelf ook kunstenaar. "Wij merken dat de mensen toe zijn aan de mooie dingen van het leven en daar hoort kunst zeker bij. Het leuke is dat de kunstenaars daar op hun beurt enorm door geïnspireerd raken."

Met onder meer cultuur in zijn portefeuille onderstreept wethouder Johan Quik het belang van de toegankelijkheid tot kunst. "De laagdrempeligheid van de galerie spreekt aan. Iedereen is er welkom om zich te laten verwonderen. Kunst kan je raken en kunst verbindt mensen."

De tot in detail nagebouwde herberg 't Pinkeveer, eens een pleisterplaats voor reizigers, biedt nu een warm onderkomen aan kunstenaars en kunstliefhebbers. "Halverwege de negentiende eeuw al vluchtten de kunstenaars naar het platteland", maakt John lachend een vergelijk met de kunstenaarskolonies van toen. "Zij zochten het onbedorven dorpsleven met een herberg als centraal ontmoetingspunt." De Graanbuurt met de oude Graanmaalderij en talrijke historische geveltjes biedt een inspirerende omgeving voor kunst.

Friends of Art in de Graanbuurt in Giessenburg is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie: www.friendsofart.nl.

Fotobijschrift: Wethouder Johan Quik onthult samen met schilderes Erlinde het doek 'Oscar' als symbool voor de opening.